遭爆正英站附近有50筆土地　顏寬恒：遷站是藍綠共識

我是廣告 請繼續往下閱讀
王義川說，前年8月，市府交通局長葉昭甫被叫去議會做專案報告，主題是增設正英站、沙鹿火車站取消共構；去年1月再到副議長顏莉敏服務處報告，顏莉敏隨即在臉書宣佈遷站的消息；去年3月市府向交通部提報綜合規劃，捷運藍線變更路線後，經費從981億變成1309億。
王義川說，被取消的坪頂站每日公車人流2000多人、B8正英站800人，且距B7弘光大學站僅700公尺、B9國際街站卻有4公里，雖然中市府解釋，要在正英站旁設停車場進行國道接駁轉乘、服務更多民眾，但根據公開資料，停車場旁有高達50筆土地，地主戶籍設在顏寬恒服務處。
此外，原本捷運路線和沙鹿火車站共構，變更後不僅沙鹿火車站沒了，且地下化變高架，新設的B4、B5站之間不僅出現顏家的開發公司，還有600多坪土地在顏寬恒名下。
顏寬恒今掃街時，媒體問他關於B4、B5、B8站的爭議，他只針對B8站回覆，強調是不分藍綠不分黨派的渴望需求，「難道這些綠營議員都是在幫忙我、圖利我？」
對手林靜儀則批評顏寬恒遇到爭議，只會迴避或聲東擊西：「台中人期待捷運這麼久，若路線規劃不是針對市民需要，而是為土地炒作，這樣的行為非常不可取。」對於顏寬恒強調綠營議員也幫忙爭取正英站，林靜儀說：「民意代表反映選民需要，當然是設站越多越好，但市府握有資源，該拿出專業評估說服大家，而不是與地方勢力勾結。」