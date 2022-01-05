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24年前虐殺混血少女　二審獲減刑又哭求交保賺錢養家

▲潘子鑑與陳諭詩情侶黨，1998年12月間，涉嫌在桃園虐殺台日混血林姓少女並焚屍，高院去年將2人改判14年6月，目前羈押中的潘男哭求交保。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲潘子鑑與陳諭詩情侶黨，1998年12月間，涉嫌在桃園虐殺台日混血林姓少女並焚屍，高院去年將2人改判14年6月，目前羈押中的潘男哭求交保。（示意圖／翻攝自Unsplash）

記者潘千詩／台北報導

2022-01-05 11:24:57

20多年前，涉將台日混血林姓少女虐殺焚屍的潘子鑑與陳諭詩情侶檔，高院去年將2人從無期徒刑改判為14年6月後，案件已上訴至最高法院。高院昨代開羈押庭，潘男稱他的父親過世，母親身體不好，請求法官讓他交保，賺錢養家。

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由於潘、陳的羈押期將於本月19日屆滿，高院幫最高法院開庭訊問。潘男主張，他被逮前在做小吃，生活不富裕，被押一年半，積蓄用盡，因此沒能力逃亡，他甚至哽咽指出，父親不久前過世，母親身體也不好，想求交保賺錢，願以任何方式交保，希望法官給他一個機會。陳女則沒有意見。法官諭知候核辦。

時間回到1998年12月9日下午4點，桃園平鎮復旦路四段一處草叢突然起火燃燒，在火勢撲滅後，消防隊員驚見一具被燒焦的短髮女屍，不過，當時因苦無證據，無法破案，直到2020年5月，1名男子舉報自稱目擊案發過程，檢警重啟調查，確定死者是當時年僅17歲的林姓少女，並循線查出潘子鑑（43歲）、陳諭詩（44歲）、吳昶弘（41歲）、陳茹華（39歲）2對情侶檔涉有重嫌。

同年8月底，檢方依殺人罪嫌起訴潘子鑑、陳諭詩等4人，並建請法院從重量刑。吳昶弘通緝中，陳女犯案時為15歲未成年，由少年法庭審理。

法院調查，吳、潘、陳諭詩合資經營檳榔攤，陳茹華和林姓少女受僱。陳茹華證稱，陳諭詩說林女喜歡吳男，她氣到跟林女打架；後來她跟陳諭詩對帳發現錢少了，她怕被懷疑，就說是林女偷的，接著潘男就把林女拖到檳榔攤2樓拘禁。林女一度逃出又被抓回來，她聽到哀嚎聲好奇跑去2樓查看，房內有陳諭詩、潘子鑑、吳昶弘，林女躺在地上已奄奄一息，雙手被類似童軍繩的東西綁住。

陳女說，她看見陳諭詩用一片一片像金紙的東西沾濕，一層一層往林女臉上貼，潘子鑑則用毛巾勒住林女的脖子，再加上棍子要把毛巾轉得更緊，吳昶弘抓住她的腳。

去年1月桃院將潘男、陳諭詩判處無期徒刑，但高院考量，本案已發生20多年，凶手當時還年輕，同年8月將2人改判為14年6月，目前案件在最高法院。

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