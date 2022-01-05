柯媽稱「林靜儀都罵我兒子」支持顏 蔡壁如：媽媽真心話
台北市長柯文哲的母親何瑞英，昨（4）日上午在台中沙鹿區玉皇殿，與正在掃街的第二選區立委補選候選人顏寬恒巧遇，除了表態支持顏寬恒外，直呼覺得顏做人很實在，不像另一名候選人林靜儀「每天都在罵我兒子」。由於民眾黨與柯文哲在這次台中立委補選定調中立，此時柯媽媽的表態也引發討論。對此民眾黨立委蔡壁如今日上午表示，柯媽媽一直都是直話直說的人，因此她認為這大概就是一個媽媽的真心話。
記者丁上程／台北報導
2022-01-05 11:32:02
蔡壁如表示，就她對柯媽媽的認識，知道她老人家非常喜歡拜拜，「她每次都說對神明要比較尊重，因此常常看到她有空就到處去拜拜。」蔡壁如強調，有可能真的是巧遇。至於大家質疑「巧遇之後怎麼會一起吃飯？」蔡壁如也解釋，因為柯媽媽人就是很隨和，「別人揪她可能就去了，就我對她的理解是這樣，應該不用想太多。」
至於柯媽媽直呼「林靜儀都罵我兒子」而表態支持顏寬恒，蔡壁如也解釋，大家也都知道柯媽媽非常護著柯文哲，這是一個做母親的心情，「如果有人一天到晚都在罵我兒子，我也會說那個人我不喜歡，但我跟他也不認識。所以我想大概就是一個媽媽的真心話。」
現場記者也追問，這是否有代表柯文哲以及民眾黨在台中立委補選的態度？對此蔡壁如則表示，民眾黨對於罷免案一直都是尊重地方民眾的選擇，因此很少會在這種地方做表態，所以在這題上，民眾黨是尊重在地的民意。