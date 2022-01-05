NBA／透露K湯回歸比賽計畫 Kerr：每場不上超過20分鐘
經過漫長的復健過程，金州勇士射手Klay Thompson即將重返球場。而球隊對他的復出採取了謹慎的態度。根據隨隊記者Anthony Slater報導，勇士教練團訂出了一些規則，避免讓他過多疲累、再度受傷。
記者黃建霖/綜合報導
2022-01-05 11:41:02
Thompson回歸後確定會以先發球員身分出賽，不過總教練Steve Kerr在受訪時明確表示，「Thompson將在他回歸後每一場比賽打大約 15-20 分鐘，並且很可能讓他在背靠背的比賽中，只打其中一場。」
勇士本季戰績高居聯盟第一，他們在沒有Thompson的情況下，依舊能保證例行賽的戰績穩定。也讓這位5屆全明星球員可以好好的調整，找回兩年半前的狀態，幫助勇士在季後賽重返榮耀。
勇士擁有像是Jordan Poole這樣有強大進攻能力的角色球員，頂級後場藍領Gary Payton Jr.的合約也已經全額保障。因此教練團不會冒著讓Thompson再次受傷、或因上場時間過長而導致軟組織受傷的風險。
Thompson雖然是以先發球員身分出賽，但這只是對他元老身分的一種尊崇，在比賽初期他很可能就會被換下，然後視情況來給予上場時間。