百億債恐無力還？台開股價跌逾2% 京城銀一次打呆22億
由於台灣土地開發公司逾百億債權恐還不出來，債權銀行也開始採取相關債權保全措施，除陸續提存並列報逾放，有的則採假扣押或是支付命令裁定的保全債權措施，京城銀行更一次性認列台開全額債權損失22.97億元，但因台開放款多為擔保放款，京城銀行預估對長期整體營運影響有限。而台開今（5）日股價也跌逾2%，最低來到3.91元。
記者顏真真/台北報導
2022-01-05 11:58:01
根據債權銀行內部統計，台開目前在全體銀行債權餘額在110億以內。據了解，公股包括合庫、台企銀、彰銀、華銀、土銀等5家行庫都有債權部位，金額最高逾22億，最少0.6億元，目前合庫銀的作法是向法院提出假扣押，只是暫不執行，會先由台開自行處份位於花蓮的擔保品，合庫也有信心有望收回，而其他部分行庫仍持續與台開進行債務協商。
除了公股行庫踩雷之外，據悉，台開其他債權銀行還有其他民營銀行包括京城銀及票券及農會等，只是京城銀行在公布12月獲利表現時表示，秉持一貫嚴格的態度看待資產品質，已一次性認列台開全額債權損失22.97億元，京城銀行認列損失後整體逾期放款比率0.02％、逾期放款覆蓋率8277.51％、全體放款覆蓋率1.51％水準，由於台開的放款多為擔保放款，預估對京城銀長期整體營運影響有限。
雖然京城銀行在一次認列台開22.97億元全額債權損失後，2021年12月單月獲利由盈轉虧，稅後虧損10.75億元，每股稅後虧損0.96元，但2021年全年稅後盈餘仍達56.3億元、年成長2.5%，每股稅後盈餘（EPS）為5.02元，年成長2.4%。除了京城銀行一次打呆22.97億元之外，其他債權銀行也採取相關措施，除假扣押、或支付命令裁定的保全債權措施，還有就是提存並列報逾放，預料銀行逾放也會著上揚。