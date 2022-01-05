疫不歇！河南也封城　美智庫：中國清零將成今年最大風險

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自從2020年初疫情爆發以來，中國政府在疫情防控上采取「清零」防疫策略，一旦各地傳出零星疫情，在地官員往往是以全面封城的方式來防止疫情擴散。
美國智庫「歐亞集團」近日發布2022全球十大風險報告，指出雖然歐美和中國都在去年底遭到疫情反撲，但歐美採行「與病毒共存」策略，中國則嚴厲執行「清零」政策。儘管「清零」政策在2020年很成功，如今卻處境艱難，在面對傳播力更強的變異，中國製疫苗效果有限，中國人基本對病毒沒有抵抗力。在中國鎖國兩年的情況之下，讓中國面對更多風險。
報告直言，中國清零政策一定會失敗，導致更大規模的疫情和全面封城，進而帶來更大的經濟困境，甚至打擊全球供應鏈穩定，加劇通膨惡化。在此情況之下，中國人民也會更加不滿，並且有更多國家出手干預。
報告總結指出，中國清零政策曾經是最成功的政策，但逐漸變成最失敗的政策。
此外，報告也將中國國內情勢列為第四大風險，指出北京為了落實中國國家主席習近平的「強國夢」，將引來西方強烈反擊，加上中國失去成長動經濟模式、失衡的經濟、人口老化、人口成長下滑，以及配合「清零」政策而必須撤回改革目標，進而擴大經濟領域脆弱性等，都是動盪因素。
中國本土疫情持續，官方數據顯示，雖然陝西西安封城將近2周，確診數有減少跡象，但是河南、浙江等地卻相繼出現病例。
中國國家衛健委公告，4日中國新增41例本土確診，其中陝西省西安市占了35例，另外河南省出現4例，分別在許昌市2例、鄭州市1例、周口市1例；浙江則有2例，均在寧波市。
西安這波本土疫情自去年12月9日以來，累計確診逾1700例。有專家指出，西安疫情是中國繼2020年武漢封城後最嚴重的一次。
除了西安之外，由於河南近日確診病例的染疫源頭不明，疫情走勢複雜，也同樣受到關注。鄭州5日上午宣布，今起展開全市核酸檢測；許昌則於4日晚間通告，要求當地民眾「非必要不離市」。禹州更已在3日宣布「封城」，全體市民強制留在家中、街道全面封鎖，商店和經濟活動亦一律停止。
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