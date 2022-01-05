接受汪傳浦家委任遭懲戒半年 馬御用律師覆審成功減半
名律師宋耀明服務的律師事務所，曾草擬拉法葉艦合約等事宜，事後，宋接受已故軍火商汪傳浦子女委任，替汪家保衛家產，被台灣律師懲戒委員會認為有利益衝突的律師倫理問題，前年決議將宋停止執行職務6個月，宋請求覆審，成功將停職處分減半剩3個月。
記者潘千詩／台北報導
2022-01-05 12:19:48
理律法律事務所1991年受政府委任，草擬拉法葉艦採購案中，對法國的合約及排佣條款。2016年沒收新制上路，最高檢察署立即追討拉法葉艦案犯罪所得，聲請扣押汪傳浦在海外的資產約9.69億美元，汪家為捍衛資產，委任在理律擔任特約顧問的宋耀明辯護。律懲會認為，這涉及利益衝突迴避，決議停止執行職務6個月。
宋耀明認為，前案當事人是海軍、對造是湯姆笙公司，處理的是海軍與法商湯姆笙公司的購艦合約、協助海軍委任國外律師向湯姆笙公司追償佣金。後案是汪傳浦家人、對造是檢察官，案件是檢方追訴汪及家人的刑事責任，並聲請沒收回扣，檢察官不等於海軍，他處理後案也沒有利用前案資訊，將請求覆審。日前，律師懲戒覆審委員會決議，宋停止執行職務3個月。
宋耀明曾是檢察官，在前總統馬英九擔任法務部長時期，曾調法務部檢察司辦事，深受馬信任，也曾替馬英九打贏特別費官司。