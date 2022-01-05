太魯閣罹難家屬尋蘇貞昌　政院：已先與家屬溝通

去年4月2日台鐵第408次太魯閣號列車發生意外，帶走了49條人命、造成247人輕重傷，自救團隊「太魯閣的眼淚」發出對行政院長蘇貞昌的「尋人啟事」。行政院今（5）日表示，院長蘇貞昌日前已請發言人羅秉成政委、交通部長王國材先行與家屬溝通、蒐整意見。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-05 12:45:17
罹難者家屬指出，事故那天「大家」都來了，握著他們的手、給擁抱，承諾會積極協助，並且一定會痛定思痛督促落實台鐵改革。只是，這幾個月過去了，大家漸漸淡忘了，也淡忘了台鐵。
家屬表示，透露曾試圖跟蘇貞昌聯繫，想要與蘇貞昌面談希望不要再有下個悲劇發生，但蘇貞昌卻因公務繁忙拒絕見面，只能透過新聞媒體，看著蘇院長活躍出席許多活動，包括台鐵EMU3000列車首航。
家屬說，希望開啟台鐵真正改革的新頁，想與台鐵改革ㄧ起邁進2022。可以請大家幫忙嗎？幫忙一起找蘇院長。蘇院長願意幫他們嗎？能不能不要把他們就這樣丟在2021？
行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌院長對於台鐵改革非常關切，責成交通部針對改革事項聆聽各方意見，並已召開多次會議進行研商，目前相關進度都在推動當中。
羅秉成說，對於安排會面一事，蘇院長日前已請羅秉成政委與交通部王國材部長，先行與家屬團體進行溝通、蒐整意見，再來安排家屬與院長會面事宜。