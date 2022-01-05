藍疑癱瘓台中補選返鄉列車　綠青年部譴責反民主行為

台中市第二選區立委補選將於9日投票，4日晚間有網友爆料一則line對話截圖顯示，「KMT社群管理員黃子豪」在一個名為「國民黨台中市黨部公...」的群組中，要求大家報名返鄉列車，讓車子被報名給癱瘓，引發議論。民進黨青年部主任蔡沐霖今（5）日對此表示，國民黨人士以這麼惡質的手法來阻礙選民行使投票權，如果這不是奧步，什麼才是奧步？更讓人傻眼的是，當事人黃子豪在被媒體披露所作所為後，毫無悔意，依然公開發文硬凹，到底是什麼樣的政黨，能讓年輕黨工學習到這樣的嘴臉？
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-05 12:49:31｜2022-01-05 12:56:13
蔡沐霖說，返鄉投票是每個選民的權利，民間團體發起返鄉列車，鼓勵年輕人回鄉投票，國民黨卻公然試圖癱瘓報名系統，阻礙年輕人返鄉投票，是扼殺年輕人投票權的「反民主」行為。國民黨必須公開道歉。
蔡沐霖也說，國民黨在台中市黨部LINE群組中號召對民間團體的網路攻擊，這不就是「網軍」的行為嗎？而發起者竟然身為台中市政府的青年諮詢委員，台中市政府認為這樣的行為足以代表青年嗎？國民黨台中市黨部和台中市政府必須講清楚說明白，絕不可護短。
蔡沐霖強調，中二選區的補選來到最後關頭，國民黨採取負面選戰、奧步齊出的手法，令人遺憾。相信選民的眼睛是雪亮的，大家會嚴格檢視國民黨的所作所為。
曾擔任民進黨青年部主任、現投入台北市中山大同市議員選舉的顏若芳也說，這種舉動，說明了國民黨自己也知道顏寬恒不受年輕族群青睞，但就算知道了，卻不加緊努力、勤跑地方博得選民支持，反而出這種奧步，不僅傷害台灣民主，更是背棄人民所託。
顏若芳表示，請國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕儘速出面，為自家台中市黨部、市府諮詢委員的行徑道歉。她也要請中二選區的民眾，在1月9日一定要出門投票，不要讓這種反民主的政黨得逞，「我們一起下架顏寬恒、淘汰反民主的國民黨」。