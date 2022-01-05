2021年1.9萬人口失蹤「12-17歲最多」　歸咎2原因

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失蹤人口數近2萬人，失蹤原因以「離家出走」為主 本期失蹤人口數計1萬9,735人，失蹤原因依序為「離家出走」1萬234人（占51.86％） 最多，「失智症走失」1,349人（占6.84％）次之，「精神疾病走失」854人（占4.33 ％）及「迷途走失」796人（占4.03％）分居第3、4位；與上年同期比較，失蹤人口減 少1,043人（-5.02％），以「離家出走」減少916人（-8.22％）最多，而「失智症走失」 則增加73人（+5.72％）。近5年（105-109年）失蹤人口數維持在2.5萬人至2.6萬人之 間，失蹤原因以「離家出走」為主，平均占比約5成7。
在性別比例部分，失蹤男性人口數多於女性，男、女性失蹤原因皆以「離家出走」最多失蹤男性1萬453人（占52.97％），較女性9,282人（占47.03％）略多，男、女性均以 「離家出走」最多，分別為5,040人（占48.22％）及5,194人（占55.96％），近5年男性失蹤人口皆多於女性。
女性失蹤人口在「0-6歲」、「12-17歲」及「18-23歲」年齡層多於男性，尤其「12-17 歲」女性失蹤人口2,296人為男性1,702人之1.35倍差距最大；其餘年齡層男性失蹤人口多於女性，以「7-11歲」男性失蹤人口169人是女性97人之1.74倍最為明顯。
男、女性失蹤人口率均以12-17歲少年最高，本期每萬人失蹤人口為8.40人，較上年同期下降0.41人；男性每萬人8.98人高於女性 7.83人；男性及女性年齡層均以「12-17歲」少年最高，分別為每萬人26.15人及38.63 人。
觀察歷年失蹤人口率皆以「12-17歲」年齡層最高，其中「離家出走」均占7成以上， 不過，近5年「12-17歲少年失蹤人口數已從105年6,084人大幅降低至109年5,672人，占總失蹤人口比率亦由105年24.07%下降至109年22.62%。