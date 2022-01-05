穩健投資環境　越南獲評2022最有吸引力投資國

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對於2022年，世界銀行預估，越南經濟成長率可能落在6.5%至7%的區間，早前越南國會則預計會有6%至6.5%的經濟成長率。綜合上述，顯示各界對越南今年的經濟發展抱有期待。
Vietnam Briefing認為，儘管仍面臨重重困難，但越南經濟仍是對東協和世界多國頗具吸引力的投資目的地；越南憑藉友好的投資政策，穩定的經濟和政治環境，較高的成本效益和消費需求，將繼續受益於亞洲供應鏈的遷移潮。
在自貿協議方面，今年元旦生效的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）有助越南企業增加出口，諸如農產品、水產都將從中獲益；越南消費者也能獲得更好的商品。
企業併購方面，越南政府今年放寬了部分限制，越南企業的併購趨勢預期會更加熱絡。2021年前9個月，由越南國內企業為主的併購潮帶動的交易額達30億美元。
為協助企業加速復甦，越南政府陸續頒布多項經濟刺激政策。Vietnam Briefing認為，企業應充分利用這些政策來改善資金流。去年，越南實施第406號決議，減少部分企業30%的稅收，為去年營收低於880萬美元的企業減稅，另外，還有土地租用費、社保費、失業保險費的減免。
為了補足勞動力需求，越南放寬簽發、延期勞動許可的條件。像過去要求「外籍勞動者須擁有本科以上或其它同等學歷，並在專業領域至少有3年的工作經驗」，放寬為「外籍勞動者須擁有本科以上或其它同等學歷，並在可勝任工作要求領域至少有3年的工作經驗」。
至於觀光產業，越南規劃2022年6月對國際遊客開放，目前該計劃正在富國、會安和芽莊等地試點。越南也考慮為停留15日以下的入境人員恢復實施免簽政策。