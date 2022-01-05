台積電熄火！台股新年後首見收跌　鴻家軍氣勢旺

美股昨（4）日跌多漲少，而台北股市今（5）日開高走低，早盤最高來到18619點，盤中權值股台積電自高點669元翻黑，大盤也隨之走弱，終場跌26點，跌幅0.14%，收在18499點，成交金額新台幣3379億元。今日盤面焦點為鴻家軍，正達、樺漢、瑞祺電通飆漲停。
記者許家禎/台北報導
2022-01-05 14:04:26
台北股市今日開高走低，開盤漲71.78點，加權股價指數以18598.13點開出，沒多久漲超過90點，來到18619點，登上18600點大關，但之後漲幅縮小。主要是值股台積電漲勢不如前兩天，台積電今日以669元開出，之後翻黑最低來到646元，終場跌6元，收在650元。
其他電子股如宏碁漲2.6%，來到31.05元。華碩也漲0.9%，來到380.5元。聯電、力積電收在盤上小漲，旺宏漲逾1.4%、日月光漲逾3%，股王矽力也漲2.5%，來到4920元。
另外，鴻海旗下工業電腦廠樺漢公告，透過私募引進策略投資人Google旗下的Google International；Google International 將以每股226.92元，取得樺漢4880張私募股，總金額約11.07億元。激勵樺漢今日飆漲停，正達與瑞祺電通也收在漲停，鴻家軍一片喜氣。鴻海、陽程漲5%，鴻準、京鼎、乙盛漲2到3%。