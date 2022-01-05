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2021旗艦機拍照盲測出爐！「這支」獲2萬人票選為3項冠軍

▲根據網站公布「2021 七大旗艦智慧手機拍照盲測」結果，vivo X70 Pro在八項盲測項目中奪下三項第一。（圖／vivo提供）
▲根據網站公布「2021 七大旗艦智慧手機拍照盲測」結果，vivo X70 Pro在八項盲測項目中奪下三項第一。（圖／vivo提供）

記者賴志昶／台北報導

2022-01-05 14:11:28

3C比價網站「ePrice比價王」去年12月中旬，舉辦「2021七大旗艦智慧手機拍照盲測」，邀請總共2萬名網友參與，其中參賽的機種包括 Apple iPhone 13 Pro Max、Google Pixel 6 Pro、Samsung Galaxy S21 Ultra、Sony Xperia PRO-I、OPPO Find X3 Pro、vivo X70 Pro、Xiaomi 11T Pro。結果日前出爐，其中vivo X70 Pro在八項盲測項目中，奪得「標準室內食物」、「標準一般夜間」、「標準超級夜景模式」等三項第一；另外，OPPO Find X3 Pro也獲得「超廣角鏡頭戶外日間拍攝」、「標準鏡頭高反差相片實拍」等兩項冠軍。

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參賽的八大盲測場景包括「標準鏡頭戶外日間拍攝」、「超廣角鏡頭戶外日間拍攝」、「標準鏡頭高反差拍攝」、「標準鏡頭室內食物拍攝」、「標準鏡頭一般夜間拍攝」、「標準鏡頭超級夜景模式拍攝」等六項場景，以及今年特別增設的「3X 望遠鏡頭拍攝」與「10X 望遠鏡頭拍攝」等兩項場景。

盲測結果顯示，vivo X70 Pro在八項盲測項目中，奪得三項冠軍，是拿到最多冠軍的機種。vivo X70 Pro透過蔡司聯合研發的5000 萬畫素微雲台主鏡頭、1200萬畫素人像鏡、1200萬畫素廣角微距鏡與800萬畫素長焦鏡頭四鏡頭，在拍攝室內食物時，即使在黃光環境下，也能自動白平衡保留現場環境光，在顏色與對比度的處理上也相當出眾，因而獲得網友青睞，奪下「標準室內食物」第一名。

而在夜晚表現上，vivo X70 Pro以優異的曝光控制效果、無雜訊的高畫質和受惠於蔡司 T* 鍍膜的抗耀光特性，在「超級夜景模式」和「一般夜景模式」獲得壓倒性勝利，其中「超級夜景模式」為連續兩年奪冠、「一般夜景模式」更是連續三年拿下第一，顯見其夜拍功能備受肯定。

▲vivo X70 Pro優異的相機表現亦深受市場肯定。（圖／vivo提供）
▲vivo X70 Pro優異的相機表現亦深受市場肯定。（圖／vivo提供）
另外，OPPO Find X3 Pro也獲得兩項冠軍，分別為「超廣角鏡頭戶外日間拍攝」、「標準鏡頭高反差相片實拍」。OPPO Find X3 Pro承襲該系列在10億豐富色彩的突出表現，從鏡頭拍攝、編碼、存儲、解碼到螢幕顯示，都支援10bit圖片與影片規格，相較於傳統手機有高出64倍的色彩表現力，完整體驗前所未有的10億真實色彩。

OPPO Find X3 Pro在相機部分搭載10億色彩雙主鏡頭，不僅是首款廣角、超廣角鏡頭在感光元件規格一致的旗艦機，更是採用與SONY聯合研發的大感光面積IMX766感光元件，以在低光源、逆光、動態或精采瞬間等拍攝環境下，能夠不分主次輕鬆拍出最佳畫質的照片，規格分別是F1.8光圈與OIS光學防手震設計的5000萬畫素廣角鏡頭，及F2.2光圈與原生110°的5000萬畫素超廣角鏡頭，在超廣角鏡頭部分，特別將航太領域中常見的自由曲面技術應用於鏡面中，更精準的控制光線方向，有效防止照片變形的情況。

同時，Xiaomi 11T Pro也榮獲「望遠鏡頭 3X 變焦實拍」、「標準鏡頭戶外日間拍攝」等兩項的第一；至於最後1項「望遠鏡頭 10X 變焦實拍」，冠軍則由Samsung Galaxy S21 Ultra奪下。

▲色彩影像旗艦機OPPO Find X3 Pro，於去年6月5日正式登台。（圖／OPPO提供）
▲色彩影像旗艦機OPPO Find X3 Pro，於去年6月5日正式登台。（圖／OPPO提供）

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