難招架！鳳小岳洩《華燈》兇手關鍵線索 「私下人很好」
鳳小岳今（5）日出席「寒士吃飽30」記者會，為街友籌募愛心經費，近來《華燈初上2》熱播，鳳小岳難逃誰是兇手的拷問，他透露當初看到劇本謎底沒有太驚訝，老婆追劇之後也沒有要求先知道答案，他在家把劇本藏好，身邊人都不知道，最後招架不住現場連環拷問，鳳小岳搞笑鬆口1個線索：「他（兇手）私底下人還滿好的。」全場笑翻。
記者羅凌筠/台北報導
2022-01-05 14:06:35｜2022-01-05 15:14:16
鳳小岳第二季片尾有場重頭戲，被問到錄音機的女子聲音是誰？他保密：「我再回去看一下。」那第三季會不會領便當？他裝傻：「我不知道哎。」撬不出一絲破綻，再問可被楊謹華黑化演技嚇到？本來在喝水的鳳小岳突然嗆到，笑說人心實在太複雜，而和林心如談情說愛，有沒有遇過霍建華突擊探班？鳳小岳說只有定裝和霍建華碰過面，拍攝時候沒見過，「我們世界差太多了，你能想像『江瀚』遇到黑道老大？應該會說『對不起我先走了』，華哥真的穩，很帥。」
演活愛情浪子「江瀚」，鳳小岳曾被鈕承澤爆料過去集郵各國佳麗，感情史豐富精彩，他聽了喊冤：「那是他講的，我沒這個印象。」劇情談到演藝圈潛規則，鳳小岳自己沒遇過，那有沒有碰到女色誘惑？他妙回：「都是被好劇本誘惑。」隨劇爆紅，網路上對他罵聲不少，鳳小岳記得有個路人對他豎起大拇指：「渣男，讚！」大家多半抱著稱讚心情在罵他，所以他不介意，「能讓觀眾打從心底不喜歡我，那我的工作算成功。」
鳳小岳預告《華燈初上》第三季還有豪華的客串卡司，很可惜劇情沒有安排他跟這些人演對手戲，問他有沒有想挑戰別的角色？他選出王柏傑的牛郎和吳慷仁的變裝皇后。