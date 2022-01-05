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藍疑癱瘓台中補選返鄉列車　林佳龍：年輕人更要回家投票

▲林佳龍現身西門町，呼籲鄉親返鄉投票支持林靜儀。（圖／記者黃宣尹攝影，2022.01.05）
▲林佳龍現身西門町，呼籲鄉親返鄉投票支持林靜儀。（圖／記者黃宣尹攝影，2022.01.05）

記者黃宣尹／台北報導

2022-01-05 14:50:31

前交通部長林佳龍今（5）日特別自台中北上台北西門町，呼籲在地選民出門投票不同意罷免林昶佐，也期盼在外地就學工作的台中人回鄉支持林靜儀。被問及藍營疑似癱瘓民間返鄉投票專車，林佳龍說，這是很不可思議、不可取的反民主行為，如果不要有這樣的惡意罷免，年輕人也不用這樣勞累，實在不願意看到有人濫用民主制度破壞民主，大家一定要站出來，支持林昶佐與林靜儀。

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林佳龍結束今日早上與林靜儀在台中的行程後，立刻北上台北西門町呼籲返鄉投票。他說，希望大家用神聖一票，為自己故鄉選出好的人才、留住好的人才。台灣民主從黨外學生運動，經過三次政黨輪替，這是無數次公民投票得來不易的成果，實在不願意看到有人濫用民主制度破壞民主。

林佳龍說，如果真的沒有辦法返鄉，也務必打電話請家人同學親戚去投票，用行動展現年輕人的理想性跟熱情。

談及藍營疑似癱瘓民間返鄉投票專車，林佳龍說，這是很不可思議的反民主行動，希望年輕人能夠返鄉投票行使他民主的權利。這次因為時間特別，卡在兩次年假中間，又緊鄰期末考，年輕人真的很辛苦，還要為難他們，如果不要有惡意罷免，今天他們就不會這樣勞累。這種不成熟不可思議不可取的行為，證明更多年輕人要以行動守護家鄉。

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