2022參選台北市長？林佳龍：全力支持民進黨提名最好人選
前交通部長林佳龍今（5）日特別自台中北上台北西門町，呼籲在地選民出門投票不同意罷免林昶佐，也期盼在外地就學工作的台中人回鄉支持林靜儀。被問及是否有可能參選台北市長，或擔任2022最強母雞，林佳龍說，「我個人沒有其他想法或個人得失，就是全力以赴，能夠幫助林靜儀順利當選」，他也強調，民進黨有民主提名機制，在一月九日之後就會啟動，「我們就是全力支持能夠提名最好的人選」。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-05 15:02:44
林佳龍今日現身西門町力挺林昶佐與林靜儀，被問及是否有可能參選台北市長，他說，自己現在就是林靜儀競選總部的主任委員，把這場選舉真的當作自己的事在打拚，因為意義很重大。他說，此次不是只是選出一個補選的立委，而是看到過去的派系黑金力量，跟想要守護民主價值兩方之間的一場大對決，「我個人沒有其他想法或個人得失，就是全力以赴，能夠幫助林靜儀順利當選」。
至於是否有可能擔任民進黨內年輕人2022年的最強母雞，林佳龍說，年輕人願意站出來，台灣就有希望。從之前騎鐵馬，他們已經以行動跟林靜儀與林昶佐會師，現在持續以具體行動為自己發聲，也為年輕人發聲，這是很有創意也非常棒的一種行動。
林佳龍也說，民進黨有民主提名機制，在一月九日之後就會啟動，「我們就是全力支持能夠提名最好的人選」。