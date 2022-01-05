經濟低迷後有望回升！越南政府推廣基礎建設

《四方報》報導，雖然受到疫情影響，越南經濟面臨寒冬，嚴格的封城規定和勞工返鄉潮衝擊經貿發展，也讓台商面臨艱鉅挑戰。不過越南總理已批准一項以公私合作（PPP）形式在中部廣治省建設航站樓的項目，總投資金額高達58,229億越南盾（約等同於70.63億新台幣）。2021年上半年交通部宣布2030年交通基礎設施總體規劃，價值可能高達650億美元（約等同於19,500億新台幣），包括建設5,000公里高速公路、海防深水港、沿南北主要動脈的高速鐵路線，及胡志明市附近建隆城國際機場，基建再進化，期盼能刺激經濟。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-05 17:56:00
根據越南快訊（VnExpress）報導，由於越南今年第3季的經濟萎縮超過6%，使得2021年全年的國內生產毛額（GDP）成長率下挫至2.58%。而根據世界銀行（WB）網站資料顯示，在有統計數據的年度中，越南經濟成長率最低的一年是1986年的2.789%。越南今年的經濟成長率不及當年、也低於2020年的2.91%，續創30多年來新低。不過，越南統計總局認為，要防疫又要兼顧經濟，2.58%的經濟成長率仍是「巨大成功」。
台資銀行與台商則認為，「疫情是暫時現象，經濟動能依然強勁」。越南專營建廠的多家台商手上都有紡織、鞋類、鋼鐵、顯示器、電源供應器等各型產業台資企業擴建或增設新廠的工程案，皆全面啟動。2021年疫情下業績仍有15％成長，展望2022年景氣更好。
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