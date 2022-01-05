僅圓中國夢？中歐班列貨物「只出不進」　大量空箱返中

我是廣告 請繼續往下閱讀
自疫情大流行以來，中國和東南亞之間已經建立了數十條貨運鐵路，東南亞也成為中國主要出口市場，而疫情又擾亂了海運以及空運，中歐班列異軍突起，成為貨運替代方案。數據顯示，從2021年前11個月中歐班列累計開行約1.4萬列，運送133.2萬貨櫃，同比分別增長23%、30%。在這10年以來，中歐班列開通了73條貨運路線，通達歐洲23個國家174個城市。
但英國學者帕夫利切維奇（Dragan Pavlicevic）指出，中歐班列出口的中國商品遠多於歐洲商品，雖然從中國出境的列車上載滿了貨物，但是自歐洲回成入境中國的列車，大多都是空箱，也為這條物流走廊的整體經濟和物流業蒙上陰影。
《自由亞洲電台》報導指出，在疫情爆發之前，連中國出境的中歐班列都有很多貨櫃是空箱。2019年8月就有中媒報導，北京當局慷慨補助鼓勵陸運運送貨物，最高補助50%運費費率，造成欺騙補助行為猖獗，讓中歐班列運載大量空貨櫃。《中國經營報》調查，最嚴重時，41個貨櫃只有1個貨櫃裝有貨物。
另有中媒指出，中歐班列在境外運輸段，2021年充滿捉摸不定的地緣政治因素，包括白俄羅斯與波蘭難民危機，以及俄烏緊張局勢。
而海運市場可望在1、2年內恢復正常，以及企業脫中，部分產能從中國流向東南亞國家，中歐班列恐面臨貨源流失窘境。《自由亞洲電台》報導更直言，中歐班列恐怕會因此淪為推銷一帶一路倡議的噱頭。