F-16V戰機秀肌肉！嘉義基地群集大象漫步

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「大象漫步」（Elephant walk）是美國空軍使用的術語，特指空軍飛機在起飛前，在滑行道或跑道集結，形成互相靠近的隊形。「大象漫步」可追溯到二戰期間，當時轟炸機進行轟炸任務時，因載彈量、轟炸精準度、通訊等各方面的考量，常需組成編隊起飛對敵方進行轟炸。當大量轟炸機在滑行道上集結，後機的機鼻緊貼著前機的機尾時，看起來像極一群大象成群結隊向水源移動的情景，因而得名。後來「大象漫步」成為空軍術語之一，用於形容大批飛機全體出動。
空軍以「鳳展專案」為代號，耗資新台幣1100億元委由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔公司合作，將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20），另外新購66架F-16V戰機，共計207架F-16V戰機，使我國成為全球F-16V戰機架數最多國家
全球首支F-16V戰機作戰隊去年11月18日在嘉義空軍基地舉行接裝儀式。嘉義基地第四聯隊主要負責西南空域防空任務，根據國防部統計，去年擾台共機多達約960架次，第四聯隊因而頻繁出動驅離共機，飛行員必須在接獲命令6分鐘內升空，將闖入我空域的不明機驅離，空軍盼藉由媒體參訪時機，展現平時訓練成果，捍衛領空的能力與決心，是國人能安心歡度農曆新年。