本土疫情再現　蔡英文：政府持續嚴守防線

民進黨今（5）日召開中常會，兼任黨主席的總統蔡英文說，國際疫情持續在升溫，這幾天，台灣不僅出現第一起Omicron本土確診病例，現在指揮中心已經宣布機場和桃園市強化防疫措施，並且成立前進指揮所。2022年也是團結防疫守台灣的一年，對於疫情，大家絕對不能鬆懈。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-05 15:34:26
蔡英文說，新年的第一次中常會，她要告訴大家，2022年也是團結防疫守台灣的一年，對於疫情，大家絕對不能鬆懈。目前國內疫苗數量充足，疫苗覆蓋率第一劑已經達到8成，第二劑將近7成。接種兩劑疫苗是建立基本防禦力，對於接種第二劑滿5個月的民眾，也已經開放接種第三劑。
蔡英文說，多一個人完整接種，台灣就多一分防禦力。為了鼓勵民眾接種疫苗，昨天指揮中心已經宣布，地方政府可以提供民眾200元以下衛教品，來提升接種意願。
蔡英文說，防疫需要每一個人共同來努力，自己要特別感謝第一線防疫人員的辛勞，也要請各位黨公職，一起協助防疫宣導，請符合資格的民眾，盡快接種，才能保護自己也能夠保護更多人。
蔡英文表示，面對疫情變化，大家要提高警覺，團結合作，謹慎因應，一起克服挑戰。
蔡英文也說，國際疫情持續在升溫，這幾天，台灣不僅出現第一起Omicron本土確診病例，本土案例也累計新增5例。對於疫情的變化，政府積極因應，也要持續嚴守疫情防線。
蔡英文表示，現在指揮中心已經宣布機場和桃園市強化防疫措施，並且成立前進指揮所。桃園市政府的疫調和擴大篩檢的工作，也都在進行當中。