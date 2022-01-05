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F-16V戰機群集大象漫步！專家：代表妥善率完備

▲F-16V戰機大象漫步。(圖／記者呂炯昌攝，2022.01.05)
▲F-16V戰機大象漫步。(圖／記者呂炯昌攝，2022.01.05)

記者呂炯昌／嘉義報導

2022-01-05 18:11:22｜2022-01-05 18:14:52

為使國人瞭解國官兵春節期間戰備強化實況，國防部於農曆年前辦理「國軍111年春節加強戰備參訪活動」，今（5）日邀請媒體參訪嘉義空軍基地第4聯隊，12架F-16V戰機大陣仗「大象漫步」（Elephant walk）滑行，不只秀肌肉，也展現國軍捍衛領空的能力與決心。

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《全球防衛雜誌》資深編輯宋玉寧表示，大象漫步代表的是「戰力展現」，也就是秀肌肉，因為一下子能夠出動這麼多的飛機，代表妥善率、戰力、可用兵力、戰備能量等均已完備，而美軍過往也很常以此方式展現戰力，甚至以不同的機型相互搭配。

國防部智庫國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲指出，F-16V算是C/P值高的武器載台，包括近期斯洛伐克也採購，能滿足現階段空軍需求，根據美國防部資料，F-16每小時維護與操作成本約9000美元(約25萬台幣)，比F-35戰機的3萬美元(約83萬新台幣)低上許多。

空軍三型主力戰機都曾舉辦過「大象漫步」操演科目。2020年10月19日「空軍109年戰術總驗收」(又稱天龍操演)期間，台南第一聯隊9架IDF經國號戰機透過「大象漫步」方式，歡迎王牌飛行員凱旋榮歸。

2019年1月16日，國防部春節戰備巡弋邀請媒體參訪新竹基地第二聯隊，8架幻象2000戰機操作俗稱「大象漫步」的編隊跑道滑行、緊急起飛等科目，展現幻象2000機隊捍衛台海領空的決心與能力。

▲幻象2000戰機「大象漫步」編隊在跑道滑行。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.1.16）
▲幻象2000戰機「大象漫步」編隊在跑道滑行。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.1.16）

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