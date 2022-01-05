不顧美國反對！特斯拉逆風挺進新疆展店　白宮回應了

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過去特斯拉在中國極具市場影響力，馬斯克的名字甚至成為不少企業競相登記的商標，電動車產業更是北京當局助力扶持的新興產業。光是在2019年，特斯拉就獲得上海政府大力支持，不僅在上海建造旗下首座海外工廠，當地銀行還提供16億美元的融資、快速核准購置土地的許可證，允許特斯拉能以獨資經營方式迅速在上海投資建設工廠。投資銀行瑞士信貸（Credit Suisse）研判，特斯拉2021年生產的汽車，估計有一半以上將是由上海超級工廠製造。
然而相較於特斯拉在中國熱鬧開幕，去年12月底，美國總統拜登（Joe Biden）才簽署《防止強迫維吾爾人勞動法》，全面禁止進口新疆產品，除非企業可向海關證明產品並未涉及強迫勞動，特斯拉卻隨即拓展新疆業務，一向在人權議題上難以和中國取得共識的美國政壇亦對此舉感到不滿，共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）公開指責，特斯拉的決策無異是幫助中共掩蓋暴行。
白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今稍早則回應，她不會直接評論特斯拉的行為，但一般來說，「私營部門應該反對中華人民共和國在新疆的人權侵犯和種族滅絕行為」，而國際社會不論公私部門，都不該對新疆問題視而不見。
此外，美國製造業聯盟（AAM）也發布聲明宣告，任何在新疆展開業務的企業，都是當地政府進行文化滅絕和種族滅絕的幫兇，而特斯拉的行為尤其惡劣；美國最大的穆斯林組織美國伊斯蘭關係協會（CAIR）也抨擊特斯拉「支持種族滅絕」，要求特斯拉執行長馬斯克關閉展售中心，《彭博》則認為特斯拉正主動踏入一個公關地雷區，一舉一動勢必得小心。