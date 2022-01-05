名家論壇》吳崑玉／柯P的困獸之鬥

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唯一的理由，就是當柯P想跨出台北，跨進台中時，他是需要顏家的。柯P跟顏家不熟嗎?2014台北在鬧太陽花學運，柯P就下去跟大甲媽走完全程，後來又去走了一次，多少是有點交情的。柯P如要更上層樓選總統，不但希望地方派系如顏家力挺，如果明年想去大甲媽扶鑾，還得靠顏董人情安排。那柯P為何不大大方方自己下去站台呢?顏家終究是有黑底的，他一下去站台，背景音樂馬上響起「眼前的黑不是黑，你說的白是什麼白?」柯P與民眾黨所標榜的價值將瞬間污濁。所以他不敢自己出馬，只能七彎八拐請老媽移駕做條新聞，請外地黨部主委帶路，賣顏董一個大大的人情。即使仍會有負面抨擊，但柯P本人必要時還可以切割，留下了一個斷點。
話說回來，中二選舉事不關己，柯P為什麼仍要急著在選前敏感時刻去蹭顏少爺賣人情呢?柯P在疫情一開始的奮力作戰，不斷抨擊蔡政府與陳時中，本已獲得不少正面聲量，卻被林靜儀爆個好心肝事件差點砸鍋，雙方結下不可解的私人恩怨。柯P不挺顏寬恒以免沾黑也許還能忍住，但不弄死林靜儀，恐怕心裡頭有一萬個過不去，所以即使跨過民眾黨地方系統也要給顏家添點柴火。
另一方面，韓國瑜的橫空復出也可能嚇到了柯P。柯P從去年五月開始，病歷也砸了，老美也酸了，中央也得罪了，不斷把深陷失去韓國瑜和張亞中的深藍選票，整鍋整網的往民眾黨撈，一個月民調上升七、八趴，向20%邁進。若真給民眾黨破20%，國民黨就不得不來跟他談「藍白合」了。直到去年12月，柯P在接受王淺秋訪問時，仍在抨擊民進黨打著「532」的選舉算盤，民進黨5，國民黨3，民眾黨2，所以要戳破民進黨陰謀。同時，他還強調他是「228家庭出身怎麼不是綠營?怎麼會是紅的，神經病!」一手拉住藍的，另一手又企圖拉點綠的，擴大自己的勢力範圍。
但韓總「點亮」這叢火把實在燒得太旺，幾乎燒光了柯P去年的年終紅利。韓粉的重新集結，代表在韓粉心目中，韓國瑜仍是正主，柯P只是用來安慰空虛寂寞的充氣娃娃。哨子一吹，韓粉歸隊，民眾黨的支持度必然打回原形。而且只要韓國瑜還在，深藍便不會往柯P靠攏。即使所謂高級藍看不起韓國瑜這種低級外省人，但他們更鄙視柯P的綠營出身，寧可投韓也不會挺柯。於是，柯P奮戰大半年，打得一身黑青腥臭，卻被留在戰場上自生自滅。柯P一直以為他的最大敵人是蔡英文，沒想到韓國瑜一聲不吭便燒光了他的新衣。
柯P現在想回頭去抓綠的票，大概也沒指望了，至少是來不及的。舉個例來說，就算現在「黃綠紅」洗心革面，剃度出家，化學去勢，入山修行，想再回到往日好男人形象，恐怕也得努力個兩、三年。形象破滅與形象重建本來就是「不對稱」的，就像蓋間房子需要三年，炸掉只要三秒。柯P過去幾年幫對岸講了太多好話，檳榔形象深植人心，再怎麼修正也頂多是白色塑膠捐血杯裝了檳榔渣，不論回到純白或重新漆成綠的，恐怕都有相當困難。
那年輕人或中間選民呢?大多數人早就拋棄柯P了。當初年輕人喜歡柯P，是因為他講話很妙很絕，但當初幫他思考或刺激出這些絕妙段子的高手們全都走光了，連二代小牛也閃了。現在柯P身邊團隊，簡直像群憤怒鳥，十次發言九次怒，還有一次在吃醋。年輕人每天工作很累，誰想要下班公餘再吸收那麼多負面能量?政治語言既沒有知識含金量，又沒有酸人的幽默感，既無法增廣見聞，又不能會心一笑，怎麼會得到年輕人的青睞?
換句話說，柯P現在宛如垓下的項羽，四面楚歌，無路可走。照現在這麼玩下去，別說選總統，民眾黨到2024都可能灰飛煙滅。柯媽媽的巧遇，柯P的嚴詞抨擊，甚至大砸廣告預算，都不過是困獸猶鬥，因為不鬥就連生存的機會都沒有。但柯P的積怨愈深，憤恨愈過，就會讓他受創愈多，傷口愈深，想不出新的辦法脫困，便只能繼續原地打轉，直到油盡燈枯。
柯P的路徑既不值得仿效，也不值得嘲笑，卻是個很經典的警世寓言。他老想玩「假作真時真亦假」的聰明操作，但操到後來總是「無為有處有還無」。四出征戰，白忙一場，只換來一時音量，空空蕩蕩，嗡嗡作響。
「想得卻不可得，你奈人生何?」李宗盛唱的。「想得卻不可得，貪心人無智者。」我改的。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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