貝里尼歌劇《諾瑪》愛恨糾結三角戀　衛武營進化重現

衛武營第10部歌劇作品貝里尼歌劇《諾瑪》，1月7日、9日將於歌劇院上演，17年前首度在臺推出的義式美聲經典，這次將以正規歌劇形式進化重現，超強卡司攜手帶來這部情感濃烈糾結的歌劇鉅作。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-05 16:22:28
此劇由指揮簡文彬、導演黎煥雄與旅義知名女高音左涵瀛繼《杜蘭朵》後再度合作，波蘭男高音阿諾·盧特考斯基（Arnold RUTKOWSKI）也不畏21天防疫措施特地來臺。《諾瑪》被視為義式美聲歌劇頂尖之作，指揮簡文彬認為該劇是其心目中三齣最偉大歌劇作品之一，作曲家貝里尼將當時所有的作曲技法、極致的戲劇與舞台張力，都融入到作品中，更將生命賦予劇中所有的伴奏，讓每個音符襯托出當時場景該有的情緒。
2004年末《諾瑪》在臺首次演出，台前幕後人員皆是當時箇中翹楚，在當時造成熱烈轟動。經過17年後，導演黎煥雄保留整齣製作想法和劇情鋪陳的原本結構，另加入導演和指揮兩人累積豐富演出經驗和想法，對這次的《諾瑪》戲劇和音樂有更深入的詮釋，且因衛武營場地優勢，讓2022年的《諾瑪》可用包括樂池樂隊和舞台樂隊的正規歌劇編制，將17年前的經典進化再現於觀眾面前。
《諾瑪》 1月9日場次票券除身障席外皆已完售，有興趣觀眾可把握1月7日場次購票機會。另外，週末1月7日至9日連續三天，在榕樹廣場將推出「諾瑪歌劇宴」，由義式料理品牌現場販售原汁原味的義式美食。此外，憑《諾瑪》節目票根，可享商品專屬優惠及兌換限量贈品。有關《諾瑪》節目和「諾瑪歌劇宴」的資訊，可至衛武營官網查詢。