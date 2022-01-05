確診個案足跡曝光　有人幾乎天天歌友會報到

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衛生局指出，案17266昨日至龍岡大操場天幕社區採檢站採檢後確診，Ct值16，其症狀有乾咳、喉嚨不適等現象，同住兒子已於1月5日凌晨至部桃採檢，檢驗結果為陰性，目前已匡列隔離，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作目前也正在進行中。
衛生局表示，案17266平常搭乘八德線交通車，因看診復健的需求，於12月25日至1月4日自行改搭中壢線交通車，原未列在原本交通車乘車名單中，曾與案17230、17238、17239共乘交通車。
衛生局也公布案17230、17238、17239、17266的公共場所足跡，包括中壢區金嗓歌友會、中壢客運112N號公車(往忠貞市場方向)、桃園客運112S號公車(往金鋒市場方向)、家樂福中壢店、金翔鴻麵包店、弘爺漢堡冠柏店、忠貞市場、大潤發平鎮店、懷仁大藥局、中北黃昏市場、百年神仙蛋糕、中華電信內壢忠孝服務中心。
衛生局提醒，民眾如曾出入上述場所，請於1月19日前進行自我健康監測；監測期間如有發燒、腹瀉、嗅味覺異常、上呼吸道等疑似症狀，請撥打1922或0800-033355專線通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。