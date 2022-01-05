今日最聚焦／桃機現破口再釀本土大流行？陳秀熙揭重點

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根據疫調結果，案17230的停車場清潔人員曾赴中壢的忠貞市場擺攤，案17240的計程車司機在基隆、桃園各有租屋處，兩人皆感染新型變異株Omicron，令外界憂心病毒恐進入社區。
對此，陳秀熙指出：「我們必須瞭解，對於全世界Omicron這樣一個侵襲、大流行，其實在每個機場都有可能發生這樣一個狀態。」新型變異株Omicron傳播力很強，國外民眾大多在去年1、2月接種疫苗，目前疫苗已經失效，所以當公衛防疫措施鬆綁後，一不注意疫情很快就變得嚴峻。
陳秀熙表示，國內尚未施打疫苗者，或是打了兩劑疫苗已滿五個月的疫苗失效者，感染的機率很高，預估這波群聚感染還會持續進行。不過，他認為，在國內社區方面，因為多數國人都是在去年年中施打新冠疫苗，目前疫苗保護力仍存在，且兩劑疫苗覆蓋率達70%算非常高，整體免疫保護力也還在，對於社區是否會重演去年5月的本土大流行，「機率其實並不高！」
「可能要觀察到一個月左右的時間，才有辦法解除。」陳秀熙認為，新型變異株Omicron的傳染力真的非常強，還能逃脫免疫辨識，疫苗保護力也會隨時間降低，本次桃機事件觀察期還約需一個月。陳秀熙強調，機場工作人員、機組人員、同住者等都屬於高危險群，過去接種新冠疫苗時間早，應盡快施打第三劑，阻斷病毒流行，個人也應升級防疫措施，像是昨天桃園宣布外出應全程佩戴口罩，都是很重要的象徵。
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