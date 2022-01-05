巷仔內／制空、制海、攻擊三項全能　F-16V任務最繁重

我是廣告 請繼續往下閱讀
空軍以「鳳展專案」為代號，耗資新台幣1100億元將現役升級141架F-16A/B型戰機至F-16V，另外新購66架F-16V Block70型戰機，共計207架F-16V戰機，使我國成為全球F-16V架數最多國家，F-16戰機架數也排名全球第五多。
升級型的F-16V換裝APG-83電子主動掃描陣列（AESA）雷達，可同時執行對地、對海與空中搜索能力，距離也從180公里提升至370公里，並配合先進狙擊手莢艙、神射手莢艙，具有更好解析度及偵獲距離。另外，F-16V戰機新購的聯合頭盔瞄準系統（JHMCS），可同步將近100項訊息整合顯示於頭盔中的鏡片，在進行訓練或作戰時，獲得資訊的方向與來源不再侷限於正前方，可達到人機一體目的。
F-16V飛行員配戴飛行頭盔後，只需要用眼睛去目視欲攻擊目標，便可鎖定攻擊，不必像傳統空戰必須將戰機的機頭對準敵軍方向瞄準，搭配AIM-9X飛彈的離軸攻擊能力，發射後甚至能迴轉攻擊正後方的敵機，戰力相當強大，整體性能大勝經國號與幻象2000戰機，
由於幻象2000戰機未經升級，且不具備對地攻擊能力，因此只能擔任防空任務；經國號戰機雖然經過性能提升，能夠發射萬劍彈對地攻擊，但是滯空時間是3型戰機中最短，因此數量最多、功能最多元、操作成本最低的F-16戰機將執行更多繁重的任務。