埔里臥龍洞3人上吊案　家屬控「被誣告含冤而死」

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這封沒具名的信件內容指出：「被妳誣告的3個人已含冤而死，我要妳一輩子良心不安，媽媽的心肝寶貝，媽媽能做只有這些，沒能還妳清白，司法不公、司法不公、司法不公」；媒體欲追問王母，她卻拒絕說明，甚至說「那我把信收回來」。現場刑警也阻擋採訪。
據了解，范姜姓男子、郭男、王女曾一起在南投縣租屋，郭男與王女販售植栽，范姜曾因故不慎毀損植栽，協調賠償未果，雙方產生嫌隙，當時范姜姓男子的女友不滿，提告郭男與王女恐嚇取財，王女因此曾向母親哭訴。不過，案件還在地檢署偵查中，尚未偵查終結。
媒體報導，檢警在3人租屋處發現3人留下文字提到「和宇宙同在」等字眼，也隱約透露輕生傾向，且王女曾深夜在住處辦法事燒紙錢，妨害安寧引起鄰居報警。對此，協助到中寮鄉租屋處找人的草屯分局員警透露，屋內擺設正常，無打鬥跡象，也未發現遺書等文件。
搜救人員今天也透露，郭男與王女共用一條繩子、同一棵樹木上吊，頸部懸掛繩子兩側「一人一邊」，並面對垂直山壁，繩子綁好，腳往下滑就能吊緊；先被找到的范姜姓男子則較「奇怪」，上吊的樹木突出山壁，高度用手摸得到，繩子繞過這棵樹，又綁在另一棵樹，且現場遺留威士忌、高粱酒、啤酒罐被警方蒐證帶回。
南投地檢署主任檢察官李俊毅接受媒體聯訪說，檢察官會同法醫師今天相驗解剖，發現郭男與王女遺體無明顯外傷。媒體追問偵辦方向、有無輕生或加工自殺可能，李俊毅說，須待解剖鑑定報告出爐。（編輯：陳仁華）1110105
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