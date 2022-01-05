用ATM見「神功能」！他驚嘆好先進 網讚：過年超實用
現代人想要提款或轉帳都相當方便，因為街頭巷尾都能見到自動櫃員機（ATM）設立。今（5）日就有民眾在使用ATM時，意外發現一項農曆過年相當有用的「神功能」，不禁讚嘆「那麼先進了」，畫面曝光也掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 17:44:05｜2022-01-05 18:25:02
每逢過年，許多民眾都會去廟裡安太歲、點光明燈。原PO在臉書《爆廢公社》上貼出照片，自己在使用ATM時，意外發現服務項目介面左下方出現「點燈/安太歲」的選項，讓他忍不住驚呼「我不知道現在ATM那麼先進了」。
貼文曝光後立刻有上千網友留言回應「數位安太歲」、「真的假的？我都不知道這麼先進了」、「為了減少人流管制，直接讓信眾能遠端點燈」、「很實用，這樣也能點燈超方便，不用到現場人擠人」、「前幾年就有囉，就合作廠商啊，你去大醫院的ATM還會看到繳住院費」、「我也連續三年都在手機上遠端點燈了」；另也有部分網友幽默回應「安太歲還好，安『太座』比較有用」、「希望多一項，讓祖先轉帳給子孫」。
事實上近年來就有不少銀行業者鎖定上宮廟商機，與全台各地大廟合作提供ATM遠端點光明燈、安太歲等功能，只要輸入手機號碼並選擇宮廟及點燈項目，扣款後ATM會印出回函，民眾填妥後寄回宮廟，就能完成點燈流程。
除了ATM之外，行動支付也在近年成為潮流，《橘子支付》也與鹿港天后宮合作，提供線上點燈服務，除了安太歲之外，連文昌燈、月老姻緣簿都能在線上申請，只需用手機就能點燈，便利性直接大升級。（編輯：潘毅）