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用ATM見「神功能」！他驚嘆好先進　網讚：過年超實用

▲今（5）日就有網友在使用ATM時，意外發現一項「神功能」，不禁讚嘆「那麼先進」。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲今（5）日就有網友在使用ATM時，意外發現一項「神功能」，不禁讚嘆「那麼先進」。（圖／翻攝《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-01-05 17:44:05｜2022-01-05 18:25:02

現代人想要提款或轉帳都相當方便，因為街頭巷尾都能見到自動櫃員機（ATM）設立。今（5）日就有民眾在使用ATM時，意外發現一項農曆過年相當有用的「神功能」，不禁讚嘆「那麼先進了」，畫面曝光也掀起討論。

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每逢過年，許多民眾都會去廟裡安太歲、點光明燈。原PO在臉書《爆廢公社》上貼出照片，自己在使用ATM時，意外發現服務項目介面左下方出現「點燈/安太歲」的選項，讓他忍不住驚呼「我不知道現在ATM那麼先進了」。

▲金狗年即將到來，許多民眾也會趁新年到宮廟拜拜，有的還會點燈、安太歲，祈求新年平平安安。（圖／記者陳榮昌攝）
▲每逢過年，許多民眾都會到廟裡安太歲、點光明燈。資料照片。（圖／記者陳榮昌攝）
貼文曝光後立刻有上千網友留言回應「數位安太歲」、「真的假的？我都不知道這麼先進了」、「為了減少人流管制，直接讓信眾能遠端點燈」、「很實用，這樣也能點燈超方便，不用到現場人擠人」、「前幾年就有囉，就合作廠商啊，你去大醫院的ATM還會看到繳住院費」、「我也連續三年都在手機上遠端點燈了」；另也有部分網友幽默回應「安太歲還好，安『太座』比較有用」、「希望多一項，讓祖先轉帳給子孫」。

▲各大超商都附有ATM，提供民眾方便取錢。（圖／取自 Pixabay ）
▲各大超商都設有ATM，讓民眾匯款、領錢都相當方便，而它的功能也在近年越來越多元。（圖／取自 Pixabay ）
事實上近年來就有不少銀行業者鎖定上宮廟商機，與全台各地大廟合作提供ATM遠端點光明燈、安太歲等功能，只要輸入手機號碼並選擇宮廟及點燈項目，扣款後ATM會印出回函，民眾填妥後寄回宮廟，就能完成點燈流程。

▲行動支付也在近年成為潮流，而《橘子支付》也與鹿港天后宮合作，提供線上點燈服務。（圖／翻攝橘子支付）
▲行動支付也在近年成為潮流，而《橘子支付》也與鹿港天后宮合作，提供線上點燈服務。（圖／翻攝橘子支付）
除了ATM之外，行動支付也在近年成為潮流，《橘子支付》也與鹿港天后宮合作，提供線上點燈服務，除了安太歲之外，連文昌燈、月老姻緣簿都能在線上申請，只需用手機就能點燈，便利性直接大升級。（編輯：潘毅）

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