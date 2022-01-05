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面試官離開前突補上「一句」！她聽完心涼：是不是沒戲了

▲有女網友到某間公司面試，但面試官離開前卻補上一句話，讓她心驚直呼「是不是就沒戲了？」（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝photoAC）
▲有女網友到某間公司面試，但面試官離開前卻補上一句話，讓她心驚直呼「是不是就沒戲了？」（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-01-05 17:37:31

公司通常會在面試時提出各種問題，藉此了解求職者的反應能力以及態度。不過，就有女網友到某間公司面試時，面試官準備離開時突然補上一句話，讓她瞬間心涼表示「是不是就沒戲了？」

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原PO於Dcard上發文，表示自己前陣子到某間公司面試，一開始就先自我介紹，然後對方開始進行詳細地工作說明，期間還被詢問是否會騎車、形容自己個性等問題。

原PO說明，當面試官解釋完公司福利後，最後有詢問她「還有什麼想問的嗎？」她隨即搖頭表達皆了解，而面試也即將結束。此時，面試官卻突然補上一句「好，由於我們後面陸續還有一些面試者要來，我們星期一前不管有沒有錄取都會由XXX通知你。」突如其來的一句話，讓她十分慌張，好奇詢問「這樣是不是就沒戲了呢？By正在繼續滑人力銀行的女子」。

▲女網友好奇詢問「面試後等通知是不是就沒戲了？」（圖／翻攝PTT）
▲女網友好奇詢問「面試後等通知是不是就沒戲了？」（圖／翻攝PTT）
貼文曝光後，就引來不少網友安慰留言，「繼續滑，別想那麼多」、「繼續滑，禮拜二再打去問」；甚至有過來人分享「我之前面試3小時，從人資、課長、經理、部長、處長都談了一遍，還跟我說這禮拜要注意電話人資會打給你，後來還是沒打，反倒是叫我回去等通知的一直寄offer。」（編輯：陳雅雲）

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