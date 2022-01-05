日本疫情再起！沖繩確診倍數激增逾600例　進入第6波疫情

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沖繩主要病毒株原為Delta變異株，但近日Omicron變異株感染案例急速增加，上月16日Omicron變異株感染佔比才15%，到了上月30日就飆升至97%。縣內也接連出現了Omicron變異株的社區感染案例，感染急速擴大解難以緩解。
沖繩縣知事玉城鄧尼4日與內閣官房長官松野博一通電話，表示將考慮在當地實施緊急事態宣言前一階段的「防止蔓延等重點措施」；松野回應，若沖繩正式提出申請，中央政府將盡速討論。沖繩縣政府5日下午召開專家會議，聽取今後的防疫相關意見，近期判斷是否申請實施「防止蔓延等重點措施」。
沖繩這波疫情原為駐沖繩美軍基地相關人士確診為主，但目前以與美軍基地無關者的確診病例較多。沖繩縣當局認為，一開始是美軍相關人士確診，進而發生社區感染，加上過年期間民眾活動較為活絡，導致疫情急速擴大。
對此，玉城鄧尼表示，美軍的確診病例數再次急速增加，只能說是顯示出防疫與管理措施做得不夠，他對此感到「非常憤怒」。
除了沖繩之外，日本其他地區疫情也有升溫跡象，《JNN》報導指出，日本全國5日新增逾2000人，上一次單日新增逾2000人已經是去年9月26日。其中東京都新增390例、大阪府新增244例、廣島縣新增138例，另外山口縣也增加了104例，疫情持續在全境擴散且難以控制。
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