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日本疫情再起！沖繩確診倍數激增逾600例　進入第6波疫情

▲圖為沖繩那霸街頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲圖為沖繩那霸街頭。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-05 17:55:25

日本近日新冠肺炎（COVID-19）疫情再起，沖繩縣每日新增病例快速飆升，5日通報再新增逾600例，比前一日大增約2.5倍。沖繩縣政府表示，目前沖繩已經進入第6波疫情，目前已進入第6波疫情，正在考慮向中央申請啟動「防止蔓延等重點措施」。

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根據《NHK》報導，沖繩縣近日確診病例飆升，本月2日新增51例，3日新增130例，4日新增病例則達到了225例，呈現了倍數成長，最新消息指出，5日上午再度新增623例，是前一天的2.5倍。這也是沖繩自去年8月28日以來，時隔4個月單日新增600例以上確診病例。

沖繩主要病毒株原為Delta變異株，但近日Omicron變異株感染案例急速增加，上月16日Omicron變異株感染佔比才15%，到了上月30日就飆升至97%。縣內也接連出現了Omicron變異株的社區感染案例，感染急速擴大解難以緩解。

沖繩縣知事玉城鄧尼4日與內閣官房長官松野博一通電話，表示將考慮在當地實施緊急事態宣言前一階段的「防止蔓延等重點措施」；松野回應，若沖繩正式提出申請，中央政府將盡速討論。沖繩縣政府5日下午召開專家會議，聽取今後的防疫相關意見，近期判斷是否申請實施「防止蔓延等重點措施」。

沖繩這波疫情原為駐沖繩美軍基地相關人士確診為主，但目前以與美軍基地無關者的確診病例較多。沖繩縣當局認為，一開始是美軍相關人士確診，進而發生社區感染，加上過年期間民眾活動較為活絡，導致疫情急速擴大。

對此，玉城鄧尼表示，美軍的確診病例數再次急速增加，只能說是顯示出防疫與管理措施做得不夠，他對此感到「非常憤怒」。

▲沖繩美軍基地新冠肺炎疫情失控。（圖／美聯社／達志影像）
▲沖繩美軍基地新冠肺炎疫情失控。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
除了沖繩之外，日本其他地區疫情也有升溫跡象，《JNN》報導指出，日本全國5日新增逾2000人，上一次單日新增逾2000人已經是去年9月26日。其中東京都新增390例、大阪府新增244例、廣島縣新增138例，另外山口縣也增加了104例，疫情持續在全境擴散且難以控制。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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