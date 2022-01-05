港務公司高階主管異動　高雄分公司新總座上任

港務公司今（5）日下午發布高層人事變動公告，其中高雄分公司總經理、台中分公司總經理都換血，16日起生效，港務公司表示，各高階主管皆為一時之選，期透過此次職務調整，落實各港重點業務推動計畫與營運管理措施。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-05 18:00:18
港務公司表示，為應業務需要及增進經營管理階層主管職務歷練，台灣港務公司規劃於16日調整高階主管職務。
新任高雄分公司總經理王錦榮，現年61歲，國立高雄應用科技大學電能與控制工程研究所碩士，80年公務人員高等考試電機工程類科及格，歷任基隆分公司總工程司、總公司助理副總經理、工程副總經理並代理行政副總經理等職務。
新任業務副總經理鄭淑惠，現年58歲，國立中山大學企業管理學系碩士，79年公務人員高等考試交通行政類科及格，歷任臺中分公司主任秘書、高雄分公司港務長、總公司高級研究員及助理副總經理等職務。
新任行政副總經理盧展猷，現年59歲，國立台灣海洋大學航運管理學系博士，77年公務人員高等考試交通行政類科及格，歷任總公司助理副總經理、高雄分公司副總經理、花蓮分公司總經理、台中分公司總經理等職務。
新任台中分公司總經理陳榮聰，現年57歲，國立交通大學交通運輸研究所碩士，78年公務人員高等考試交通行政類科及格，歷任高雄分公司港務長、基隆分公司港務長、總公司助理副總經理、台中分公司副總經理等職務。
港務公司說明，各高階主管之專業素養、個人特質及職務歷練皆為一時之選，期透過此次職務調整，借重其管理長才，以前瞻性的策略思惟與創新能力，帶領公司同仁持續專注港棧本業，並以港區水岸轉型開發為努力方向，落實各港重點業務推動計畫與營運管理措施，引領台灣港口永續經營發展。