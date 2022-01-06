入境切記「3不3要」　陳秀熙籲：莫忘5月大流行

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陳秀熙提醒，旅客下機後，「不要交談、不要群聚、不要觸摸公共設施」，並「要保持社交距離、加強清消、全程佩戴口罩」。他解釋，與親朋好友關係再好，都要避免群聚交談，尤其是入境採檢時更要保持1.5公尺至2公尺的社交距離，以降低飛沫傳染風險。
陳秀熙進一步說明，入境後應避免觸碰公共設施，包含手扶梯、電梯，「盡量不要去觸碰，你感染的機會當然就會減低」，但若是真的需要觸碰扶手、門把等時，使用完畢後一定要加強自己的手部清潔。
要特別注意的是，如果民眾有如廁需求，陳秀熙分享，廁所屬於密閉空間，容易引起氣溶膠傳播，使用前後都可以消毒坐墊、門把等處，且如廁時一定要「全程佩戴口罩」，若是大家都能遵守，就可以降低感染風險。
昨下午指揮中心成立桃機事件前進指揮所，由醫療應變組副組長王必勝擔任指揮官，以「擴大、快速」戰略概念進行採檢。陳秀熙認為，前進指揮所除密集快篩接觸者外，更重要的任務就是要實施第三劑施打，因應更多境外移入個案，阻擋新型變異株Omicron快速蔓延。
「我們千萬不要忘記教訓！」陳秀熙以去年5月的本土疫情大流行為例，當時在3、4月時，就已經有些群聚感染，病毒在一到兩個月內增長繁殖，因此若現在社區存在隱性感染，個案不斷增加，如果沒有施打疫苗，14天後我國可能就會造成下一波社區流行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。