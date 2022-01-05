台灣家扶中心助菲國貧童逆轉人生！獲當地小學大讚

《四方報》報導，菲律賓發生颱風，強颱雷伊12月16日重創菲國，島上包括機場和政府建築等基礎建設幾乎全毀，而供水站的太陽能板和水管都扭曲損壞。台灣家扶基金會菲律賓分事務所決心協助弱勢家庭解決生活所需，再投入供水站重建，讓貧困兒童們能有乾淨的水可以使用。除此之外，菲律賓家扶中心與非營利組織（NPO）小學合作，在菲國南部施亞高島建造太陽能供水站，並提供平板電腦給因疫情無法到校的貧困學童，希望幫助他們翻轉人生。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-05 18:02:20
這座供水站由菲律賓家扶中心捐助給菲國非營利組織「希望學校」（Espoir School of Life），於12月上旬啟用。根據「希望學校」網站簡介，Espoir是法文「希望」之意；這所小學位於鄰近施亞高（Siargao）機場的德卡曼鎮（Del Carmen），創辦人是法國人。
希望學校負責人拉巴卡（Jerlyn Rabaca）說，小學所在社區居民因施亞高機場道路拓寬，被迫搬遷到這個地區。而社區居民大多數都是低收入戶，生活窮困，幸好受到台灣家扶基金會菲律賓分事務所的幫助，能享有平板電腦。
家扶基金會是一個關懷弱勢兒童少年及其家庭的國際性非營利組織，運用社會工作的專業方法，讓兒少享有家庭妥善的照顧、身心安全的保護、健康成長的環境和充分受教育的機會。它同時是家扶國際聯盟（ChildFund International Alliance、ChildFund Alliance）的一員，透過國際認養兒童計畫，幫助捐助者能以一對一認養的方式，遠距離照顧貧困兒童，將愛傳播出去。