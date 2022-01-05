促轉會今審定3處不義遺址　規劃新店安坑「人權廊道」

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促轉會指出，不義遺址的審定程序，係透過調閱各機關相關檔案文件，經與口述歷史交叉比對，輔以蒐整史料圖資、赴現場勘查，再經多次邀集專家諮詢、書面審查，反覆比對史料及口述史修訂完成，並於審定過程中，陸續與相關機關溝通不義遺址的保存精神。
該會已於去年3月審定公告第一批共25處與二二八事件相關的不義遺址，現正審定白色恐怖的相關遺址。委員會今日通過審定的3處不義遺址，係見證國家於白色恐怖時期軍事審判中，偵訊、關押、審判乃至執行徒刑的過程，後續尚有14處將陸續完成審定工作。
促轉會指出，其中，「原司法行政部調查局安康接待室」是目前唯一完整保存原貌，見證白色恐怖時期侵害人權的大型偵訊拘留室，目前主管機關為法務部調查局。該會於2018年成立之初，發現國產署公告此處受理各機關申請撥用，恐有使重要場址遭到破壞之虞，便積極投入搶救保存。歷經該會協調、拜會相關機關，現場勘查，終獲各機關協力合作暫停撥用、保存現況，使安康接待室免於移作他用或改建變動。2019年起，在調查局的協助下，該會辦理現址測繪調查、文化資產價值評估與保存規劃等，並陸續進行協商，乃至邀請受難當事人走訪口述，以及學校師生走讀認識歷史，推動「安康接待室」持續保存活化。
促轉會認為，多數不義遺址已無建物，至多僅存遺構；「安康接待室」作為少數留有原建物、公有且閒置的不義遺址，具有特殊性，值得妥善運用，短期應予修復重建，長期則可評估結合人權教育培訓、藝文、政治檔案陳列等機能，多元發揮轉型正義教育功能。
另「原國防部臺灣軍人監獄／原臺灣省保安司令部軍法處看守所安坑分所」則為威權統治時期長期關押政治犯之場所。促轉會表示，該處曾關押陳英泰、雷震、蘇東啟、黃信介等政治犯，留有台灣不同階段反抗運動者之身影。目前原建物由法務部矯正署新店戒治所沿用，後續建議以設置標示、虛擬重建、每年定期開放等方式，落實促轉條例保存意旨。
而景美「原臺灣警備總司令部軍法處軍事法庭與看守所／原國防部軍法局軍事法庭與看守所」則為若干重大、反抗威權統治民主運動相關事件之審判地，促轉會舉例，如「美麗島事件」隔年即在此舉行軍法大審。該處目前為國家人權博物館之「白色恐怖景美紀念園區」，已經常態性對民眾開放，為不義遺址的保存典範。
此外，該會建議今日審定的3處不義遺址，未來可朝「人權廊道」進行整合規劃。因為相鄰3處正好呈現「偵訊」、「關押」、「審判」至「執行徒刑」的軍事審判歷程，有助於完整保存並再現威權統治時期軍事審判對人權之侵害、對民主之壓制歷史。未來安坑輕軌通車後，易於彼此串連。該會建議相關權管機關參考荷蘭阿姆斯特丹「抵抗之路」等國外人權導覽的作法，思考朝「人權廊道」方向整合規劃，以系統性保存達到促進轉型正義教育的最大效益。
新聞來源為Newtalk 新頭殼