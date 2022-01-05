外銀展望2022 回歸「常態之路」　下半年經濟成長放緩

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在總體經濟環境下，渣打銀行認為2022年的經濟成長仍有機會高於長期趨勢，上半年更可能強於下半年。儘管聯準會可能在下半年開始升息，但央行的政策水準可能仍遠低於抑制股市的水準。雖然通膨的爭議不太可能快速平息，但基本上仍將維持溫和上升。全球供應斷鏈的情況可能會延續到2022年上半年，但隨著供給逐步回升，需求成長從2021年的歷史高檔開始放緩，局面或有改善的機會。
在這樣的基礎場景設定下，渣打銀行財富管理團隊看好股票和黃金的投資前景，預期將優於投資級債券和現金。市場或許早已渡過最初的復甦飆升階段，但2022 年股票表現仍將有機會受惠於企業盈餘成長的推動，但相比過往表現會溫和一些，波動也會略高。此外，面對通膨水準不斷走高於或持續時間超過市場預期，黃金也會是極具吸引力的避險工具。預估黃金將在一定程度上緩衝股市波動對投資組合帶來的衝擊。同時，預期下半年美元回落也會在長期提供金價支撐。
針對美國市場，渣打看好科技業的前景。儘管公債利率攀升可能仍對科技業評價面帶來不利影響，但企業的盈餘成長前景可望抵消負面效應。中國大陸市場方面，非必需消費品和工業則是可以納入擴大投資的版圖。由於中國的非必需消費品領域已經渡過高度監管的風險，在官方政策轉向求穩、適度由緊轉鬆的背景下，該產業有機會重啟成長。
歐洲部分，相對看好科技、非必需消費品、工業和金融，其中，歐洲的金融業可能受惠於歐洲央行的寬鬆政策而獲益。至於另類投資方面，在「氣候變遷」的基調下，水資源短缺、電動車和基礎建設、綠色資本支出的投資值得考慮；偏好「擁抱數位化未來」的主題則可以留意5G／物聯網、網路安全、金融科技和區塊鏈領域的投資機會。而中國政策調整主題則有望帶動高科技製造業、綠色能源和網路公司相關的投資機會。