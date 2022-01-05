長照人力缺乏 立委籲加速引進移工、壯大本國照服員量能
《四方報》報導，長照人力缺乏、疫情下缺工等問題造成家庭負擔加劇，針對「疫情中長照人力缺乏」問題，立法委員張育美先前於審查勞動部預算時，分別從移工入境檢疫量能、本國籍照顧人力培育、提升喘息服務成效等不同面向，提案要求解決長期照顧所面臨的人力難題。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-05 19:11:19
張育美指出，舉凡長照居家照顧或住宿式機構，「外籍照顧人力缺乏」是目前照顧現場中正遭遇的困境。受到疫情影響，國際間跨境勞動人力的流動停滯，國內諸多行業陷入缺工危機，高齡社會中受民眾仰賴的長照服務亦然。外籍照護人力來源端的供需失衡，不僅造成長照家庭難以尋覓外籍看護工，獨自承擔照顧壓力，同時也使住宿式機構面臨人力缺乏的關床危機。
張育美表示，因疫情而暫緩的外籍移工入境措施，雖已經逐步鬆綁，但累積近3萬名的社福移工缺口，顯然並非一時之間可以補足，有賴增加集中檢疫所供給量能，以滿足移工入境時的檢疫需求。此外，外籍看護工短缺的背後，凸顯我國照顧人力仰賴外籍移工的現狀；其成因固然包括經濟等多重因素，但本國籍照顧服務員培育制度的健全、在職訓練的完備、就業追蹤的建置，均是充實國內長照人力的解方之一。再者，無論是親屬照顧，抑或外部照顧人力的引入，「喘息服務」都應扮演著長時、高壓照顧過程中的休息站，提供照顧者充電調適的空間。
對此，張育美提案要求勞動部，積極向指揮中心爭取增加集中檢疫所床位、精進檢疫方案；另應跨部會研議擴大本國籍照顧服務員訓練量能，建立中長期訓後就業追蹤機制；更須持續檢視喘息服務計畫執行成效。藉由加速引進外籍移工、壯大本國之照服員量能、追蹤喘息資源的服務成效，採多元並進方式滿足民眾長照需求。