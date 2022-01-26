專訪／還原瑞莎挨批7點爭議　檢視瑞星韻律體操訓練內幕

來自烏克蘭的「體操女神」瑞莎，2019年10月成立瑞星韻律體操協會，從原本的協助其他教練培訓，到自組體操隊伍，甚至出國比賽拿到2金3銅成績，美女藝人的光環是助力也是阻力，讓韻律體操獲得前所未有的重視，卻也讓基層教練產生反彈，瑞星成立2年多了，在風光拿獎的背後，其實場地、經費都面臨重重困難，《NOWnews今日新聞》專訪協會人員，帶你深入了解瑞星，解開7個爭議點。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「體操女神」瑞莎成立瑞星韻律體操協會，28日卻被爆出疑似斂財；對此，瑞星韻律體操協會深夜在臉書發表聲明，並透露「無利潤可言」。（圖／翻攝瑞莎臉書）

1、瑞莎擔任教練不支薪





首先，瑞星韻律體操協會目前僅有3位工作人員，除了一名支薪的行政助理之外，負責人瑞莎免費擔任教練，她的友人林雅敏出任總監，也是無酬協助處理選手合約、商業活動接洽，瑞莎選擇不支薪，把費用拿來外聘教練支援，她出於熱情投入體操訓練，純粹是延續自己的夢想，也為台灣培養更多好選手。





2.免費培訓不收費





韻律體操在國內並非熱門活動，資源、經費都不多，且需要專業場地、道具、服飾、鞋，其實樣樣都需要費用，為了讓優秀選手不因家境拮据，中斷體操訓練，瑞莎堅持不收費，免費提供培訓，成為吸引選手加入的利基，但訓練一位選手的費用高昂，所以名額有限，培訓人員會經過汰弱留強，僅能維持20、30名選手。面對家長爆料，瑞星強調真的沒收錢，若有收費，歡迎付費者出示收據。





▲瑞莎為了台灣韻律體操選手不遺餘力。（圖 / 瑞星韻律體操協會提供）

3.群眾募資非目的





瑞星一直較受爭議的是向群眾募資，卻未公開帳目，部分選手自認肖像被利用作為商業用途，引發斂財爭議。林雅敏透露，其實協會成立之初，主要想尋求企業贊助，卻因疫情關係，多項公開賽事無法舉辦，企業憂心投資看不到成果而卻步，瑞星改向外界募款，金額從小額定期捐款到最高每月70萬元，目前已有9,000多人參與集資，祈求拋磚引玉。瑞星3月將公布資金運用流向，向外界釋疑。





4.苦無專業訓練場地





相較於國內到處可見的籃球場，韻律體操在國內竟沒有一個專屬訓練場地，只能借用學校體育館，在練習前鋪好地墊、地毯，保護好選手，避免訓練受傷。瑞星沒有自己的場館，目前向桃園武漢國中租借場地，曾向桃園市長鄭文燦尋求協助，市府核定補助活動中心300萬元，加裝冷氣並充實韻律體操地墊及相關訓練器材，卻被誤會是瑞星跟市府要錢，蒙受不白之冤；且學校間存在門戶之見，瑞莎在武漢國中訓練的優秀選手，並非全部就讀該校，這點也遭受非議，可說是相當冤枉。





5.簽約自組隊伍遇困難





瑞星表示，原先成立協會並不限制選手只能在此處練習，但台灣體操界師徒制嚴格，教練並不願意選手左右逢源，影響申請經費，所以改推簽約制，當瑞莎引進類似國外的俱樂部簽約制時，主要想培訓菁英選手為主，以參加國際賽事、朝職業化邁進，而非單純推廣韻律體操。但2020年她帶出國比賽參加「LA Lights體操比賽」得獎的16〜19歲選手們，原先都在學校受訓已久，有一定的成績，卻因媒體關注全被歸屬為瑞莎訓練的功勞，讓基層教練心裡頗不是滋味，最終這幾位選手都已陸續解約，或合約到期離開瑞星，回歸與院校教練合作。





林雅敏說，要孕育一個能得獎的選手，必須經過8〜10年長期培訓，並非一蹴可及。選手簽約制度，在國內體操界尚未普及，因此瑞星暫緩自組隊伍，不再和選手簽約，改從培養小朋友做起。





▲「瑞星韻律體操協會」龔芸教練傳遞韻律體操之美。（圖／品牌提供）

6.商演活動不強迫





這次引發外界討論的，還有瑞星去年接洽商演活動，30萬元收入給了選手酬勞5萬元被嫌少，林雅敏澄清，協會參與活動並非為了賺錢，而是以推廣體操之美為目的，當次演出除了3位女選手，還有1位男舞者，加上編排舞蹈、音樂版權都必須付費，按照合約內容，扣除成本之後，表演者分得70%，協會抽成30%，條件並不嚴苛，且協會不會強迫選手參與，不參加也沒有罰則，接洽活動會以訓練為考量，若檔期衝突會婉拒。





7.無償爭取媒體曝光





另一爭議點，是瑞莎帶領選手拍《Vogue》雜誌，一般即使是奧運選手，除了提供品牌服飾、免費妝髮，幾乎都是無償受訪，目的是爭取曝光度，她另外幫選手爭取到每人500元車馬費，卻讓選手誤會拍了一整天，成了瑞莎的背景配襯，這點連幫忙申請經費的雜誌編輯，也自認很委屈。瑞星體操協會表示，不會怪罪任何選手，「大家感受不同，可以溝通說清楚就好」。





針對募款收入，瑞星強調3月會對外公布，希望有律師作為第三方認證，能夠讓體制更透明化，林雅敏說，自己和瑞莎都是義務幫忙，獲得家人體諒與支持，另撥出工作、家庭之餘時間，一股熱血想要推廣韻律體操，卻被外界誤會，當然會傷心失落，「我們確實沒有收費，看到有家長說付了費用，也想知道到底誰拿了這個錢？」





面對基層教練的不同意見，林雅敏很肯定他們的付出，過去合作沒有感到不舒服，「對話的通道一直是敞開的，我們很歡迎意見交流」，強調韻律體操的發展單靠瑞莎一個人，很難走得長遠，「我們沒有時間覺得委屈，長久發展還是要回歸正途，讓體操發展環境更健康點」，瑞星沒有停下訓練腳步，面對外界爭議，要用好成績證明自己。



