鑑價跟不上房價／房貸成數不如預期　銀行建議這樣做

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若希望房貸成數高，第一銀行提醒應優先考慮區域地段佳或新成屋、屋齡較新的房屋，再來提供個人相關的財力證明，如薪資證明、報稅資料或定存、基金及投資收入等資產證明，提高貸款人的自身條件及償債能力，以爭取較高貸款成數。
台北富邦銀行則建議平時應與銀行建立良好往來關係，例如挑選1、2家主要往來銀行，建立良好往來關係，並培養理財投資習慣，或申辦信用卡，消費時以刷卡取代付現，準時繳清卡費。當然，購屋時也要挑選房屋屬性，選擇座落地點佳、轉手性或抗跌性強的房屋，避免轉手性或抗跌性較弱的如小套房及工業住宅等。此外，在選定心儀物件時，國泰世華銀提醒可先透過銀行試算工具初步了解估價與行情，斟酌自身能力，以提前掌握購屋預算與資金配置。
民眾購屋前應優先注意家庭整體財務規劃並衡量經濟負擔情形以及銀行貸款相關條件如利率、成數等，因銀行貸款一般多為7至8成，土銀建議應先存足2至3成自備款及裝修款後再行購屋，經濟才會較為寬裕，也比較不會因房屋貸款影響生活品質。一銀也提醒，申請房貸應了解自己的總預算，除了要考慮自備款的多寡，也要評估貸款時間長短，每月還款金額、貸款利率及成數等條件綜合考量。
為避免因貸款成數不足導致房屋買賣違約，除以自備款2至3成進行財務規劃之外，北富銀表示每月還款金額不宜超過每月所得的1/3，以免影響生活品質，同時也可藉由拉長貸款期數、選擇適合利率方案、運用寬限期內繳息不還本還款方式，降低貸款初期還款壓力。
此外，由於政策打炒房，陸續宣布選擇性信用管制，例如第3戶以上購屋貸款，或6都、新竹縣市第2戶購屋貸款等，各銀行均配合限制貸款成數、寬限期，並提高貸款利率，民眾也須密切注意相關規定以免影響貸款規劃。
至於若銀行核准的房貸成數不如預期或太低怎麼辦？土銀認為這可能是借款人授信條件需要再補強，例如借款人薪資收入條件不足、借款人年齡較大致使可工作年限短於借款期限、有信用不良紀錄、借款人所提供的擔保品非屬自己所有等情形，因此，可依規定主動向申貸銀行提供保證人以提高核准成數。
由於銀行多依借款人財、資歷決定貸款成數，北富銀建議可以家庭成員財、資歷較佳者例如銀行理財戶，或收入較高擔任借款人，如成數仍不符合需求，可增加提供資產資料，或提供保證人以加強還款能力證明，有利爭取提高核准成數。國泰世華銀行與合庫銀則建議可多參考不同金融機構的條件，找到適合自己的方案。