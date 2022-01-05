才剛發表防核戰聲明 中國外交部：仍會更新核武庫現代化
中國、俄羅斯、美國、英國、法國等5大核武國家3日晚間共同發表《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，這是5國領導人首次就核武問題共同發聲。然而發表完聯合聲明後，中國外交部軍控司又召開記者會，否認美方聲稱「中國正在急速擴張其核能力」的說法，但直言中國將繼續使其核武庫更現代化。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-05 19:19:05
根據中媒《環球網》報導，中國外交部軍控司司長傅聰4日在北京召開記者會，指出某些美國官員聲稱「中國正在急速擴張其核能力」的說法並不屬實，中國一貫奉行「不首先使用核武器」的政策，並把核力量維持在國家安全需要最低水準，但這並不意味著中國不需要更新其核武庫使其更現代化，還稱這是為了使核武器「更安全、可靠」。
根據中國外交部官網發布的消息，傅聰指出聯合聲明內容有四大亮點。一是強調「核戰爭打不贏也打不得」，核武器應服務於防禦目的、懾止侵略和防止戰爭；二是重申不將核武器瞄準彼此或其他任何國家；三是強調維護和遵守雙多邊軍控協議和承諾的重要性；四是強調避免軍事對抗、防止軍備競賽。
傅聰被問及該份聯合聲明是否有助於緩解台海局勢時，他認為仍是有益的，並指出核武器本質是「威懾性力量」，而非戰爭武器。此外，川普及拜登政府部署陸基中程導彈，並在建設全球導彈防禦系統的行為，也被中國視為「改變全球安全動態」，採取措施並確保核威懾力量對中國來說是勢在必行。