邱于軒提告6幼教團體獲不起訴 蘇致榮痛批浪費司法資源
「公報私仇，好大的官威！」民進黨高市鳳山區議員擬參選人蘇致榮今(5)日在聽聞遭高雄市議員邱于軒提告的6個高市幼教及兒福協會，今天獲檢方偵結處分不起訴後，除痛批浪費司法資源也強調高雄最不需要的就是這種議員。他同時也提醒邱于軒議員職權是讓你用來在理性質詢、推動市政，不是讓你用來耍官威告民眾的！
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-05 20:24:12
蘇致榮在臉書po文表示經高督盟認證「言行違背議員職權角色」的邱于軒， 2020年未獲邀卻強行介入「陪同」稽查，甚至自己扮起大爺「指揮」公務人員，踰越行使稽查權限，引發6個高市幼教及兒福協會召開記者會抗議，沒想到邱于軒竟然還濫用司法資源追殺！而今天檢方認定此屬可受公評之事，偵結處分不起訴，才讓這起鬧劇畫下句點。
蘇致榮也指出，這也不是邱大議員第一次被司法認證了，2019年臉書粉專高雄點Kaohsiung評論邱于軒「不務正業」，挨告妨害名譽，檢方認為負面評論屬於可受公評範圍因而不起訴；也有網友留言批評邱于軒被告上法院，反而被檢方認證邱于軒「曾經對海音中心發表過不當言論」，網友僅是對具體事實發表評論，偵結處分不起訴。
蘇致榮也真心奉勸邱于軒，請打開耳朵聽聽民眾真實的聲音，不要再一言不合就開吉，浪費司法資源，更引起民眾恐懼，議員的職權是讓你用來在理性質詢、推動市政，不是讓你用來耍官威告民眾的