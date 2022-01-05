3歲外甥女確診「高燒40度」 胡宇威聞訊：心情複雜
胡宇威昨（4日）出席董氏基金會「樂動150，想動就動GO」記者會，新冠肺炎變異毒株Omicron在美國橫行，胡宇威住在紐約的妹夫和3歲外甥女不幸確診，高燒40.6度，他在2日得知這個消息，心情非常複雜，「希望是Omicron，畢竟症狀比較輕微。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-05 20:19:17
所幸2年沒有回來台灣的爸媽，在病毒肆虐前離開美國，於上月8日抵達台灣，預計3月才會返美，難道是為陳庭妮婚事回台？胡宇威否認：「喜事要等待吧，一切不能太急，穩定就繼續穩定下去。」他認為現在親友收到喜帖，也不能參加婚禮，去到國外結婚，回來也要隔離，又是另外一個麻煩，只能嘆：「不辦也不是，辦也不是，我保持樂觀，相信2022年會給我更好的希望。」
《全明星運動會》邁向第三季，藍隊領隊錢薇娟罕見批評少練習的隊員，第一季隊長胡宇威說只要錢薇娟發話，他很願意回去督促學弟妹，不過據他了解，藍隊向心力已經逐漸凝聚，「我聽說現在穩定了，我出面的機率沒那麼高，如果真的需要，我隨時OK。」
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