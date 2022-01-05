高雄遲緩兒遭痛毆！惡煞持球棒猛敲頭 4嫌殺人未遂移送
有網友在臉書「爆料公社」爆料，高雄一位身心障礙、生長遲緩的少年，遭4位惡煞持棒球棒、安全帽痛毆，被害人被打得滿身是血，家屬痛訴「每一下都打頭就是要讓他死」，手段非常殘忍。對此，鼓山分局表示已經將打人的4位嫌犯逮回，依照殺人未遂罪移送，詳細案情進一步調查當中。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 21:25:32
有網友在「爆料公社」PO文，強調「把一個頭腦有問題的人打成這樣，實在太扯了」，並分享了被害人遭毆打的影片，被害人家屬則在底下留言透露，被害人根本不認識這些打人的人，是被另一位郭男打電話約出來，原本那群惡煞要找郭男尋仇，結果由於被害人身心遲緩，被郭男約出來後將事情全推到他頭上，因而慘遭痛毆。
家屬控訴，「他的智商只有7歲左右，一個智商只有7歲的孩子，就像大班剛要升國小一年級的小朋友一樣，沒有任何危機意識，在那個年紀的小朋友根本不懂這個世界上有任何壞人，根本也不會想過有人會打他，而你們卻利用他的弱勢，將他騙出去欺負他，那麼惡劣的把他打成重傷，每一下都想至他於死地，每一下都重擊他的頭部，試問當下有將心比心嗎？」
鼓山分局表示，於12月23日接獲報案後已經4位嫌犯逮回，遭毆打的是20歲許姓男子，打人的郭男、周男、李男、廖男等4人則依殺人未遂罪嫌移送，全案仍在持續調查中。（編輯：倪浩軒）