鑑價跟不上房價／買房量力而為　銀行董總給年輕人的建議

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由於台灣目前交通狀況已逐漸改善，包括交通、學區等居住環境落差不至於太大，黃男州建議年輕一點不見得要住最精華地段，只要交通運輸狀況不錯，捷運可到達或自己開車方便，不一定要勉強買在最貴最精華地段，現在有人提到「三宅一生」，主要是說人一生可能換3次房子，雖然看似只是個形容，但他說，買房就是循序漸進、量力而為，尤其現在交通、教育水準等落差縮小，年輕一點行動力好，住遠一點還行。
黃男州也建議年輕人買房要有更多自備款，至於要準備多少？他覺得這與理財概念有關，每個人狀況不同，但一定要有自備款且不要過度財務槓桿操作，免得萬一有風吹草動，影響自己財務狀況，銀行也不希望客戶槓桿拉很高，因為這不僅幫銀行、也是幫客戶做好風險控管，亦是幫整個社會及國家做好風險控管，因為若很多人財務槓桿都過高，社會變動也會增加。
至於銀行鑑價似乎跟不上房價上漲速度，周添財說，鑑價與房貸成數是兩回事，鑑價是按市場價格，而且有實價登錄是騙不了人，銀行會拿來做參考，但也會考慮房屋擔保品的座落地點等，看房價也不能只拿一戶來看，會看那地區附近成交價大概是多少。當然，給較高貸款成數一定會有風險，只是房價借款人條件更重要，如果今天賺5萬要買3000萬房子，當然會有風險。
對於現在是不是買房時機？周添財認為自住買房可以，投資就免了，但買房要看能力，要在自己能力能負擔的範圍，之後再慢慢換。不過，以他來說，買房都是危機入市，在房價下跌時才進場，包括2008年全球金融海嘯金融海及2018年下半房價出現短暫下跌時，只是目前看起來房價還是會漲，主要是建材都漲價，加上疫情導致缺工缺料，建商也會把這些成本轉嫁出去。
此外，政府積極打炒房，希望減少囤房、囤地，增加房市供給，來抑制房價，不過，他發現很多地方其實都在蓋房子，房屋供給持續增加，房價還是漲。讓周添財也覺得很奇怪，他之前也曾在台北市永春站看過一間房23坪含車位，開價竟要3千萬元，扣掉車位及公設，室內實際使用坪數只有11坪，連他也覺得太貴了。