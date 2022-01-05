桃機3人確診！均為大夜班外包清潔員 觀音某國小明停課
中央流行疫情指揮中心最新公布國內新增3例COVID-19本土確定病例（尚未取號），為擴大採檢清潔外包人員，於今（5）晚檢驗陽性。桃機染疫案目前累積已達8人確診，7人為清潔員、1人為防疫計程車司機。桃機前進指揮所指揮官王必勝透露，新增確診的3位搭乘交通車有混搭狀況，因此看路線不準。而桃園觀音區某國小已宣布有家長確診，明天預防性停課一天。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 22:33:27
據了解，王必勝表示新增的3位女性清潔員均為二航廈大夜班的外包清潔員，Ct值分別為33.8、23.4及19.5，初步研判可能傳染途徑為搭乘交通車，其中有一位搭乘路線跟之前已知染疫者相同，其他兩人則是搭乘另外路線的交通車，但都有混搭的情況，因此只看路線不準。詳細疫調仍將持續進行掌握。
前進指揮所宣布立即啟動緊急作為如下：
1. 針對清潔外包公司航廈夜班人員共93人，全數送集中檢疫所集中隔離。
2. 該公司其餘未隔離員工，共768人，明後兩日（1月6日-1月7日）每日以家用快篩自我檢測，並彙整報告提供前進指揮所。1月8日將再度安排全員PCR檢驗。
3. 已責成外包清潔公司嚴格確實執行員工健康監測，確保員工健康，以及早處理可能事件。
而根據《ETtoday新聞雲》報導，觀音區某國小晚間以簡訊通知家長，稱因有家長確診，明天全校預防性停課，進行消毒清潔。（編輯：倪浩軒）