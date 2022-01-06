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2022台北5大花季亮點　百年茶花明登場、薰衣草花海紫爆

▲2022台北五大花季相繼登場，繼百年茶花開跑第一棒，緊接著三層崎公園將有1.6萬株薰衣草「紫爆」。（圖／北市公園處提供）
▲2022台北五大花季相繼登場，繼百年茶花開跑第一棒，緊接著三層崎公園將有1.6萬株薰衣草「紫爆」。（圖／北市公園處提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-06 08:00:00

2022假日就來這，台北花季一路美到三月底！迎接新年，5大花季接棒綻放，由十大名花之一的茶花，率先於明（7）日開跑第一棒，首展「台北茶花展」將展出百年茶花樹；緊接著有台版富良野之稱的北投「三層崎花海」，今年將以「紫爆」薰衣草花海療癒人心；位於東湖的「樂活夜櫻季」則在1月底接力開花，士林官邸的鬱金香展於2月登場，打造4大夢幻童話故事展區，最後強棒是陽明山上漫天櫻花、粉嫩杜鵑花，將從2月中一路綻放到 3月底。《NOWnews今日新聞》彙整台北5大花季亮點，包準手機拍到沒電。

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▲2022五大花季相繼登場，假日、新年走春必逛。（圖／北市公園處提供）
▲2022五大花季相繼登場，假日、新年走春必逛。（圖／北市公園處提供）
1.台北茶花展
時間：1月7日至1月16日
地點：陽明山花卉試驗中心
順遊景點：陽明山美軍俱樂部、陽明山夜景、行義路溫泉美食（商圈）

全台歷史最悠久的茶花園就在陽明山的花卉試驗中心，園區內原地栽植的茶花，樹齡很多都已超過一甲子，在每年1月呈現花與樹最美的結合。今年台北茶花展主題是「春花百韻」，以找尋初衷、探訪最原始的茶花為概念，展出難得一見的百年茶花，展期間會規劃手工皂體驗、綠化教室、兌換茶花苗等活動。

▲台北茶花展的茶花隧道。（圖／北市公園處提供）
▲台北茶花展的茶花隧道。（圖／北市公園處提供）
▲今年將有茶花盆景搭上泰北國際雙語學校的藝術特展。（圖／北市公園處提供）
▲今年將有茶花盆景搭上泰北國際雙語學校的藝術特展。（圖／北市公園處提供）
2.三層崎花海
時間：1月20日至3月31日
地點：北投社三層崎公園
順遊景點：貴子坑水土保護區、北投圖書館、新北投溫泉（商圈）

位於北投社的「三層崎花海」是近來超夯的拍照景點，素有「台版富良野」之稱，免出國秒飛日本北海道。選用薰衣草、銀葉菊、孔雀草、五彩石竹及四季秋海棠等鮮艷花卉，利用當地特殊的山坡地形，建構出漸層感絕美的花田。今年最大亮點就是「紫爆」薰衣草，在面積約1千平方公尺，用1萬6千盆薰衣草打造紫色花海，活動期間還設置熊讚打卡裝置，是春節期間小旅行的最佳景點。

▲三層崎花海。（圖／北市公園處提供）
▲三層崎花海。（圖／北市公園處提供）
▲三層崎花海。（圖／北市公園處提供）
▲三層崎花海。（圖／北市公園處提供）
3. 樂活夜櫻季
時間：1月29日至2月28日
地點：內湖樂活公園
順遊景點：白石湖吊橋、大湖公園、東湖哈拉影城

賞花輕齡化，位於東湖的「樂活夜櫻季」，已是年輕人之間相當熱門的打卡點。今年主題是「幸福光櫻」，展期恰逢西洋情人節，沿著內溝溪岸步道，欣賞寒櫻、八重櫻、昭和櫻和吉野櫻，依著時令陸續綻放，在夜間絢麗的燈光照射下，更顯夜櫻浪漫。

▲樂活夜櫻季。（圖／北市公園處提供）
▲樂活夜櫻季。（圖／北市公園處提供）
▲樂活夜櫻季。（圖／北市公園處提供）
▲樂活夜櫻季。（圖／北市公園處提供）
4.士林官邸鬱金香展    
時間：2月18日至2月28日
地點：士林官邸公園
順遊景點： 兒童新樂園、科教館、士林捷運站商圈

今年鬱金香展主題是「遇見幸福」，展區內將有超過13萬株的鬱金香，配合主題規劃4個童話故事展區，分別是荷蘭的「木鞋寓言」、「拇指姑娘」、「灰姑娘」，以及日本的「竹取公主」，將各展區規劃成夢幻故事情境，讓民眾彷彿置身在童話世界中。

▲士林官邸鬱金香展。（圖／北市公園處提供）
▲士林官邸鬱金香展。（圖／北市公園處提供）
▲士林官邸鬱金香展。（圖／北市公園處提供）
▲士林官邸鬱金香展。（圖／北市公園處提供）
5.陽明山花季
時間：2月19日至3月20日
地點：陽明公園
順遊景點：陽明山40砲陣地、陽明山國家公園、行義路溫泉美食（商圈） 
 
重頭戲陽明山花季主題是「花見春櫻」，今年特別和三麗鷗雙星仙子（Little Twin Stars）合作，搭配粉嫩春櫻、杜鵑花療癒人心，並特別舉辦第一屆櫻花盃街舞大賽，以花為主題與街舞結合，極具創意。

▲陽明山花季。（圖／北市公園處提供）
▲陽明山花季。（圖／北市公園處提供）
▲陽明山花季。（圖／北市公園處提供）
▲陽明山花季。（圖／北市公園處提供）

 

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