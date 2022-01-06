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熊好券抽中怎麼用？5大票券用途一次看　網推這種最好用

▲台北市政府日前已派發第二波熊好券，即日起至2月28日前都可在熊好店家使用，5大票券怎麼花，一次報你知。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府日前已派發第二波熊好券，即日起至2月28日前都可在熊好店家使用，5大票券怎麼花，一次報你知。（圖／台北市政府提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-06 07:30:00

台北市第二波「熊好券」已於1月3日派送給中獎的幸運民眾，同樣分為住宿券、饗購券、藝文券、運動券和市集券，除了住宿券面額維持1000元，其餘4種票券則有200、300、400、500元等額度，即日起至2月28日能在台北市熊好店家使用。還不知道抽中熊好券怎麼用嗎？《NOWnews今日新聞》整理店家亮點，幸運民眾記得趕緊在期限內用掉。

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▲台北市政府公布五種熊好券的使用範圍。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府公布五種熊好券的使用範圍。（圖／台北市政府提供）
Q：熊好券使用方式？
中獎民眾打開《台北通》App的「優惠」頁面，票夾內就能看到熊好券，2月28日前到台北市內貼有台北熊好券貼紙的商家，打開App票夾、選擇要使用的熊好券，掃描QR code就能折抵消費。不限票券使用張數，但是不得換現、不得找零、不得儲值。

Q：哪些店家可以用？
至截稿前累計1萬6895家適用店家，且持續增加中。可開啟《台北通》App，選擇想要使用的票券類型及區域，進一步查詢適用店家，其中饗購券在許多餐廳、手搖飲、速食店、連鎖藥妝店都可使用，適用店家破萬間，被網友封為「最好用」的熊好券。

▲熊好券官網及《台北通》App都能查詢熊好店家，可選擇想要使用的票券類型及指定區域，進一步查詢適用店家。
▲熊好券官網及《台北通》App都能查詢熊好店家，可選擇想要使用的票券類型及指定區域，進一步查詢適用店家。
■饗購券：適用台北市零售及餐飲業店家，不含超商、超市、大賣場、無店面零售，目前共1萬16108個適用店家。
適用店家：麥當勞、頂呱呱、康是美、路易莎、HangTen、可不可熟成紅茶、清心、星巴克、50嵐、Qburger、鬍鬚張、定食8、小蒙牛、爭鮮、王品、貳樓、四海遊龍等。

■住宿券：限自由行旅客於指定旅館使用，目前共301個適用店家。
適用店家：台北君悅酒店、兄弟大飯店、北投老爺酒店、誠品行旅、晶華酒店、台北W飯店等皆可使用。

■運動券：適用於台北市公有委外運動場館、民營運動場館，目前共307個適用店家。
適用店家：臺北市運動中心、World Gym、健身工廠、Curves等。

■市集券：適用台北市公有零售市場、攤販集中場、地下街店舖、部份批發市場、建國花市、花博農民市集，目前共4418個適用店家。

■藝文券：指定藝文創作者、藝文店家或通路，目前共777個適用店家。
適用店家：金玉堂、三民書局、敦煌書局、紀伊國屋書店、今日秀泰影城等。

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