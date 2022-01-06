內幕／柯媽並非巧遇顏寬恒 知情人士：柯文哲事先都知道
台中市第二選區立委補選投票日即將在9日登場，而國民黨候選人顏寬恒4日在沙鹿「巧遇」台北市長柯文哲父母，雙方還一同吃午餐，引發各界議論。對此，《NOWnews今日新聞》掌握消息，有民眾黨內知情人士透露，顏寬恒與柯媽媽「巧遇」的過程，都是事先安排好的，且安排過程柯文哲都知情，該黨內人士也直呼「這是首齣藍白合的政治大戲」。
記者丁上程／台北報導
2022-01-06 09:56:21｜2022-01-06 09:56:59
黨內人士指出，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，以及民眾黨媒體總監黃文財，日前與幾位原為國民黨的金主進行餐敘，與會者除了有一名跨足其他產業的鋼鐵大亨外，還有另外一名與黃文財相識已久、從事旅館業的人士。在這場餐敘中，柯文哲與多名「親藍人士」討論，如何在台中立委選戰中，不著邊際地暗助顏寬恒。
針對台中立委補選，柯文哲本人的態度為「討厭林靜儀，不排斥顏寬恒」，但因為民眾黨早已定調在補選中維持中立，不能直接表態支持顏寬恒，也因此需要有一名能夠代表柯文哲的人進行發聲。而此時，不排斥面對媒體鏡頭發言的柯媽媽何瑞英，就成了最好的人選。
黨內人士透露，柯媽媽與柯文哲一樣，同樣不喜歡過去時常在政論節目上批評柯文哲的林靜儀，相較之下也對近日頻頻遭到攻擊的顏寬恒關愛有加，因此不需事先知會柯媽媽，只要安排好「巧遇」且有媒體在場的橋段，柯媽媽自然會透過媒體鏡頭表達支持顏寬恒的立場。
而在柯媽媽表態挺顏以後，柯文哲雖然得維持中立，但就可以順水推舟地開始批評林靜儀。由於台中立委補選已經進入關鍵深水區，距離投票日僅剩下3天時間，顏寬恆與林靜儀幾乎呈現不相上下的態勢，此時柯文哲「維持中立但批評林靜儀」的態度，恐怕將成為決定誰勝誰負的關鍵一擊。