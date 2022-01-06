台中立委補選「暗助」顏寬恒　民眾黨基層：違背創黨理念

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知情人士分析，由於顏寬恒以「回鍋」之姿投入補選，與民進黨應會形成拉鋸戰，若民眾黨投入補選，不僅當選機率不高，還會因為分票緣故，讓民進黨坐收漁翁之利，因此親藍人士主張不投入選戰，並且在檯面下幫助顏寬恒。「如果顏寬恒順利當選了，民眾黨也算是賣了面子給國民黨，在未來合作的談判中更具籌碼；但若是顏寬恒落選，國民黨也怪不到民眾黨頭上。」
不過該知情人士也直言，如果黃文財等人打算營造「巧遇」的氛圍，在柯媽接受媒體訪問後就應該結束與顏寬恒的互動；沒想到包含柯媽媽等人以及「民眾黨新北市黨部主委」在內，不僅接受顏寬恒請客吃飯，還一同合照比出象徵顏寬恒號碼的「5」，「支持的態度太過於明顯，當『巧遇』不再像是『巧遇』，最後只會被外界看破手腳。」
不願具名的民眾黨地方人士指出，若「暗助」顏寬恒消息屬實，此舉已經違反當初民眾黨的創黨理念。地方人士強調，顏寬恒一家在台中的派系勢力相當明顯，如果此時因為討厭民進黨的候選人而選擇幫助顏寬恒，「嘴上說中立其實根本不中立」，最後走回傳統政治鬥爭的老路。
「當初民眾黨創黨時不是自許要走出不同於藍綠的路？結果現在不僅沒辦法走出自己的路，反而要重新進行傳統政治的運作模式？」該地方人士直言，「不要為了短期利益犧牲長期利益」是柯文哲的至理名言，但現在暗助國民黨與顏寬恒的做法，「不就是為了短期的政治紅利，而犧牲民眾黨的長期價值？」