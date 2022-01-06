COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台中立委補選「暗助」顏寬恒　民眾黨基層：違背創黨理念

▲柯文哲父母和顏寬恒「巧遇」後共餐的畫面，被網友揪出民眾黨新北市黨部主委楊博宇（後左一）參與其中。（圖／顏寬恒競選總部提供，2022.01.05）
▲柯文哲父母和顏寬恒「巧遇」後共餐的畫面，被網友揪出民眾黨新北市黨部主委楊博宇（後左一）參與其中。（圖／顏寬恒競選總部提供，2022.01.05）

記者丁上程／台北報導

2022-01-06 09:56:29｜2022-01-06 09:57:21

台中市第二選區立委補選投票日即將在9日登場，而國民黨候選人顏寬恒4日在沙鹿「巧遇」台北市長柯文哲父母，雙方還一同吃午餐，引發各界議論。對此民眾黨內知情人士透露，顏寬恒與柯媽媽「巧遇」的過程，都是事先安排好的，且安排過程柯文哲都知情，且是為了「暗助顏寬恒」，也讓民眾黨地方人士直呼該舉動「已經違背民眾黨的創黨理念」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
知情人士指出，在時任基進黨立委陳柏惟遭到罷免後，原本民眾黨內部分人士，對於推派人選投入立委補選一事躍躍欲試，甚至已有「檯面上的人選」入籍至沙鹿區。不過高雄市議員吳益政投入高雄市長補選時的大敗還歷歷在目，導致黨內部分立委以及「親藍」人士反對投入補選，最終因此作罷。而黨內親藍派人士之所以反對投入補選，目的在於「賣國民黨面子」。

知情人士分析，由於顏寬恒以「回鍋」之姿投入補選，與民進黨應會形成拉鋸戰，若民眾黨投入補選，不僅當選機率不高，還會因為分票緣故，讓民進黨坐收漁翁之利，因此親藍人士主張不投入選戰，並且在檯面下幫助顏寬恒。「如果顏寬恒順利當選了，民眾黨也算是賣了面子給國民黨，在未來合作的談判中更具籌碼；但若是顏寬恒落選，國民黨也怪不到民眾黨頭上。」

不過該知情人士也直言，如果黃文財等人打算營造「巧遇」的氛圍，在柯媽接受媒體訪問後就應該結束與顏寬恒的互動；沒想到包含柯媽媽等人以及「民眾黨新北市黨部主委」在內，不僅接受顏寬恒請客吃飯，還一同合照比出象徵顏寬恒號碼的「5」，「支持的態度太過於明顯，當『巧遇』不再像是『巧遇』，最後只會被外界看破手腳。」

不願具名的民眾黨地方人士指出，若「暗助」顏寬恒消息屬實，此舉已經違反當初民眾黨的創黨理念。地方人士強調，顏寬恒一家在台中的派系勢力相當明顯，如果此時因為討厭民進黨的候選人而選擇幫助顏寬恒，「嘴上說中立其實根本不中立」，最後走回傳統政治鬥爭的老路。

「當初民眾黨創黨時不是自許要走出不同於藍綠的路？結果現在不僅沒辦法走出自己的路，反而要重新進行傳統政治的運作模式？」該地方人士直言，「不要為了短期利益犧牲長期利益」是柯文哲的至理名言，但現在暗助國民黨與顏寬恒的做法，「不就是為了短期的政治紅利，而犧牲民眾黨的長期價值？」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀