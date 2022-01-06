巷仔內／補選前開罵林靜儀　柯文哲「假中立」遭看破手腳

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面對最近一兩個月頻頻成為外界攻擊焦點的顏寬恒，柯媽也「感同身受」，原因莫過於過去柯文哲在選戰期間，也同樣會受到類似的輿論攻擊，讓她老人家很是不捨，不僅稱讚顏寬恒「實實在在、不說白賊話、古意」，更不忘反批民進黨候選人林靜儀「跟她完全不認識，整天在電視上罵柯文哲，是在罵什麼？我當媽媽的不舒服！」
而同一天，身在台北的柯文哲下午臨時接受媒體訪問。被問到母親在台中「巧遇」顏寬恒一事，似乎也未有任何驚訝的感覺，僅淡淡表示「我媽媽很喜歡去拜拜，只要有人帶著她就會到處跑。」並維持與過往一樣的論調：「這次補選民眾黨並未派出候選人，因此在選戰中維持中立。」
到目前為止，「巧遇」雖然有些太巧，但仍舊合乎邏輯，不過真正的爆點還在後面。
顏寬恒辦公室當天下午公布了一張與柯爸柯媽、還有「民眾黨新北市黨部主委」一同聚餐的合照，照片中幾乎所有人都用手比出象徵支持顏寬恒的「5」號。雖然經過媒體報導後，柯媽在晚間馬上改稱「我又沒票，支持顏寬恒做什麼？」試圖想要扭轉外界印象。但退一百步來說，如果真的沒支持顏寬恒的意思，合照時比個「Ya」或「讚」，恐怕都比「5」來得合乎常理。
眼見媽媽在台中放槍，柯文哲索性也不演了。隔天下午，臨時通知接受媒體訪問，柯文哲雖然還是表示「民眾黨在選戰中維持中立」，但嘴巴對於林靜儀的批評沒少過，不僅翻出過往林靜儀在政論節目上對他的批評，誇大地怒嗆林靜儀「當婦女部主任，對女性的失言比我還多（事實為柯文哲失言次數還是比較多）」，甚至還將砲口對準總統蔡英文，諷刺「有利用價值的時候就說人家是地方賢達，沒有利用價值就開始說人家是黑道。」
這樣粗糙的政治操作，這到底是哪門子的中立？柯文哲雖然嘴上直呼「中立」，但卻因為私人好惡，在面對媒體鏡頭時，對包含台中第二選區選民在內的所有國人，對其中一名候選人以及所屬政黨的領袖大肆批評，卻未對另一名候選人多作評論。就算要做戲也得做全套，如果真的管不住自己的嘴巴想罵人，不如學學黃國昌，左批顏寬恒「沒料」，右嗆林靜儀「黨同伐異」，各打五十大板兩邊都得罪，這才是「真中立」不是嗎？